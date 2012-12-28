Липчанка украла секретную рецептуру на работе и передала ее сторонней компании

В Липецке заведено уголовное дело о разглашении коммерческой тайны.

В Липецке 38-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела за разглашение коммерческой тайны.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, женщина, работая менеджером по разработкам в одной из компаний, незаконно завладела рецептурой производимого продукта, а после увольнения, из корыстных целей разгласила эти сведения посторонним лицам без согласия владельцев организации.Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области провели оперативные мероприятия, после чего в отношении липчанки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение коммерческой, налоговой или банковской тайны, совершённые из корыстной заинтересованности).Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от двух до пяти лет. В настоящее время следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.