Происшествия
7208
вчера, 08:14
31

Липчанка украла секретную рецептуру на работе и передала ее сторонней компании

В Липецке заведено уголовное дело о разглашении коммерческой тайны.

В Липецке 38-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела за разглашение коммерческой тайны.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, женщина, работая менеджером по разработкам в одной из компаний, незаконно завладела рецептурой производимого продукта, а после увольнения, из корыстных целей разгласила эти сведения посторонним лицам без согласия владельцев организации.

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области  провели оперативные мероприятия, после чего в отношении липчанки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение коммерческой, налоговой или банковской тайны, совершённые из корыстной заинтересованности).

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от двух до пяти лет. В настоящее время следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.
Комментарии (31)

гость
вчера, 22:06
В пищевой промышленности существует сборник рецептуры, утвержденный министерством пищевой промышленности. Есть нормы выхода готовой продукции. И какой же секрет может быть разглашением тайны ????? Только если вместо мяса они закладывали кишки, хвостики и уши?
ЮВП
вчера, 22:04
Как из килограмма костей и сухожилий сделать 5 кг колбасы ?
Пирожки с котятами
вчера, 18:40
Секретный рецепт увела к конкурентам - все считали что это пирожки с говядиной - а оказалось что что с из собачатины
Своей писаниной
вчера, 18:26
причем ни о чем вы отвлекаете от насущных вопросов жизненно важных Липчанам Позор
Свой
вчера, 17:19
А что, разве состав жареных пирожков с потрохами - был коммерческой тайной?! Да, ладно... И за это пять лет?!
Умный
вчера, 17:16
Проклятые конкуренты озолотятся!
Ильф и Петров
вчера, 17:15
Придумать можно было и посмешнее!
Эксперт
вчера, 16:48
Это не Липчанка а тайный агент - таких надо на пожизненно сажать.
Продан
вчера, 16:30
секрет изготовления 10 кг. элитной колбасы,из 1 кг. соевого мяса.
Нервная мать
вчера, 16:15
Придумали коммерческие тайны, чтобы людей дурить.В СССР все было заявлено, а теперь тайна, если не дурак человек, то знает какая: благородное заменяется не благородным, хорошее- плохим! Знаем эти коммерческие тайны, не дураки.
