Выходные в Липецке: бесплатно сходить в музей, попасть в «Камеди» и старт футбольного сезона

Представляем вам программу уикенда.
По привычке выходные начинаем с песни, которую сегодня исполнит певец из Ельца Сергей Полосин – композицию Владимира Высоцкого «Купола». Запись во время квартирника в АРТ-пространстве «Модное место» сделал Аркадий Свиридов.
Дождик только в воскресенье
На выходных днём в Липецке температура составит от +7 до +9 градусов. В субботу осадки не ожидаются, в воскресенье небольшой дождь.
Отключение воды
В субботу, 28 марта, с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду
- ул. Прудная, 2.
В частном секторе забудут про комфорт жители улиц Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, О.Городовикова, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Технической, Ударников, Ю.Смирнова, переулка Узорного.
В воскресенье, 29 марта честь провести выходной день без удобств выпадет:
- ул. 9 Мая, 2, 4, 6;- ул. Зегеля, 15;
- ул. Невского, 13, 15;
- ул. Нижняя Логовая, 1;
- ул. Осипенко, 2, 4, 6, 6а, 5, 7, 9;
- ул. Прокатная, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
- ул. Семашко, 5/2, 5/3, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 7/2, 9а;
- ул. Суворова, 9, 9а, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 18, 20, 22, 24.
- пр-т. Мира, 34, 38, 40, 42, 44.
Отключение света
В воскресенье, 29 марта, 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. 40 лет Советской Армии;
- ул. В. Скороходова;
- ул. Октябрьская, 54, 57;
- ул. Фрунзе, 4а, 6, 7а, 11, 15, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27.
Особенный день в музее
28 марта в 11:00 в областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) стартует «Семейный день» (6+).
Дедей увлекут творчеством и играми, а взрослые смогут спокойно обсудить важные вопросы воспитания со специалистами. Сегодня поговорят о родительских сообществах, а ещё у всех будет возможность бесплатно посетить выставки.
Фото vk.com/museum48group
Приходить можно без записи: взял ребёнка (если есть) и явился.
Кино
В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) устраивают старые добрые кинопоказы. На этих выходных смотрите самейную комедию «Ждун». Россия, 2025. Режиссёр Дмитрий Суворов (6+).
Корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу недалеко от Абрау-Дюрсо. На помощь приходит любознательный мальчик Никита и вся его семья. Друзьям с разных планет предстоит починить звездолёт и избежать козней местного афериста-бизнесмена, у которого свои планы на инопланетный разум.
В ролях: Виктор Хориняк, Юрия Александрова, Андрей Андреев.
Ретро-фильм
28 марта в 17:00 в малом зале ОЦКНТ состоится второй сеанс, посвященный 70-летию знаменитого бразильского режиссёра и сценариста Уолтера Саллеса. Смотреть будут его фильм «Последнее солнце». Бразилия, 2001 (16+)
Обладатель малого золотого льва Венецианского кинофестиваля 2002 г. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,4. Две семьи охвачены давней родовой местью. После убийства старшего брата 20-летний Тоньо обязан отомстить за него. Так велит закон чести. Но тогда он сам станет мишенью с открытой датой возмездия. И он покидает свой дом, идя навстречу смерти и... любви, ожидающих его впереди.
В ролях: Жозе Дюмон, Родриго Санторо, Рита Асемини.
Кадр из фильма
Сеансы 28 марта в 12:00 и 15:00.
Семейный квиз
28 марта в 14:00 в областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) состоится семейный квиз «А это точно про Бабу-Ягу?» (6+).
Командам предстоит выполнить серию весёлых и хитроумных заданий, посвящённых самой известной сказочной колдунье.. Придётся вспомнить все, что вы когда-либо читали, слышали или видели о Бабе Яге.
Мода на кокошники
29 марта в 12:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) покажут спектакль «Глиняные сказки» (6+).
Фото vk.com/vbiblioteku
Стань комедиантом
29 марта в 16:30 в «Библиотеке» (ул. Октябрьская, 28) пройдёт импров-тренинг от «Клуба липецкой комедии» (16+).
Благотворительный импров-тренинг — для тех, кто хочет попробовать, рискнуть, посмеяться и познакомиться с единомышленниками. Проще говоря, можно показать своё творчество профессионалам и, возможно, попасть в самый смешной клуб липецка в качестве резидента.
Русские инструменты
29 марта в 13:30 в ОЦКНТ пройдёт весенний концерт оркестра русских народных инструментов «Узоры луговые» (6+).
Созданный в 1970 году при областном ДК ансамбль покажет лучшие грани своего творчества и исполнит произведения, проверенные годами.
Фото vk.com/ocknt
Музыка для всей семьи
29 марта в 15:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) начнётся музыкальная программа для всей семьи «Бременские музыканты» (6+).
Прозвучат песни из любимых фильмов и мульттиков: «Прекрасное далёко», «Бременские музыканты», «Капитан, улыбнитесь!», Песня Настеньки из кинофильма «Аленький цветочек», «Три белых коня», «Буратино» и другие. Всё это исполнит ансамбль Унион-Бэнд в составе: Юрий Беляев (баян), Дмитрий Данилов (гитара), Владислав Богданов (контрабас), Кирилл Башмаков (ударные), Дмитрий Фаустов (фортепиано), Максим Катрук (бас-гитара), Дмитрий Кокшин саксофон) и солисты Игорь Пронин, Василина Бережная, Наталья Теслина, Ольга Чертовских.
…И немного о вечном
29 марта в 16:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся концерт «Эхо вечности» (12+).
Выступит Липецкий камерный хор, руководитель заслуженный артист России Игорь Цилин. В программе — произведения выдающихся композиторов разных эпох: Йозефа Гайдна, Джона Тавенера, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова.
Театр
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) пригашает на спектакли:
28 марта в 18:00 «Обломов», по роману И.А. Гончарова (16+)
29 марта в 18:00 «Слишком женатый таксист», Р. Куни (18+)
Старт футбольного сезона
28 марта в 18:00 на Центральном стадионе «Металлург» липецкие футболисты проведут первый матч нового футбольного сезона с «Салютом» из Белгорода (6+).
Наша команда серьёзно укрепилась, теперь в ней выступают 3 мастера спорта, включая обладателя Кубка России-2018 нападающего Алексея Скворцова. По случаю старта сезона за полтора часа до игры начнётся мощная шоу-программа, которая будет включать в себя развлечения, конкурсы и призы. Среди болельщиков разыграют даже iPhon 17!
Любопытен и сам матч: минувшей осенью именно «Металлург» в последнем туре обыграл «Салют» и лишил того уже почти лежавшей в кармане путёвки в вышестоящую группу «Серебро». Гости озлились и сегодня наверняка будут изо всех сил пытаться взять реванш.
