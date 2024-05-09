Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
27
4 минуты назад

Выходные в Липецке: бесплатно сходить в музей, попасть в «Камеди» и старт футбольного сезона

Представляем вам программу уикенда.

«Купола»

По привычке выходные начинаем с песни, которую сегодня исполнит певец из Ельца Сергей Полосин – композицию Владимира Высоцкого «Купола». Запись во время квартирника в АРТ-пространстве «Модное место» сделал Аркадий Свиридов.



Дождик только в воскресенье

На выходных днём в Липецке температура составит от +7 до +9 градусов. В субботу осадки не ожидаются, в воскресенье небольшой дождь.

Отключение воды

В субботу, 28 марта, с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду

- ул. Прудная, 2.

В частном секторе забудут про комфорт жители улиц Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, О.Городовикова, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Технической, Ударников, Ю.Смирнова, переулка Узорного.

В воскресенье, 29 марта честь провести выходной день без удобств выпадет:

- ул. 9 Мая, 2, 4, 6;
- ул. Зегеля, 15;
- ул. Невского, 13, 15;
- ул. Нижняя Логовая, 1;
- ул. Осипенко, 2, 4, 6, 6а, 5, 7, 9;
- ул. Прокатная, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
- ул. Семашко, 5/2, 5/3, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 7/2, 9а;
- ул. Суворова, 9, 9а, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 18, 20, 22, 24.
- пр-т. Мира, 34, 38, 40, 42, 44.

Отключение света

В воскресенье, 29 марта, 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. 40 лет Советской Армии;
- ул. В. Скороходова;
- ул. Октябрьская, 54, 57;
- ул. Фрунзе, 4а, 6, 7а, 11, 15, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27.

Особенный день в музее

28 марта в 11:00 в областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) стартует «Семейный день» (6+).

Дедей увлекут творчеством и играми, а взрослые смогут спокойно обсудить важные вопросы воспитания со специалистами. Сегодня поговорят о родительских сообществах, а ещё у всех будет возможность бесплатно посетить выставки.

ФОТО

Фото vk.com/museum48group

Приходить можно без записи: взял ребёнка (если есть) и явился.

Кино

В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) устраивают старые добрые кинопоказы. На этих выходных смотрите самейную комедию «Ждун». Россия, 2025. Режиссёр Дмитрий Суворов (6+).

Корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу недалеко от Абрау-Дюрсо. На помощь приходит любознательный мальчик Никита и вся его семья. Друзьям с разных планет предстоит починить звездолёт и избежать козней местного афериста-бизнесмена, у которого свои планы на инопланетный разум.

В ролях: Виктор Хориняк, Юрия Александрова, Андрей Андреев.

Ретро-фильм

28 марта в 17:00 в малом зале ОЦКНТ состоится второй сеанс, посвященный 70-летию знаменитого бразильского режиссёра и сценариста Уолтера Саллеса. Смотреть будут его фильм «Последнее солнце». Бразилия, 2001 (16+)

Обладатель малого золотого льва Венецианского кинофестиваля 2002 г. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,4. Две семьи охвачены давней родовой местью. После убийства старшего брата 20-летний Тоньо обязан отомстить за него. Так велит закон чести. Но тогда он сам станет мишенью с открытой датой возмездия. И он покидает свой дом, идя навстречу смерти и... любви, ожидающих его впереди.

В ролях: Жозе Дюмон, Родриго Санторо, Рита Асемини.

Кадр из фильма

Сеансы 28 марта в 12:00 и 15:00.

Семейный квиз

28 марта в 14:00 в областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) состоится семейный квиз «А это точно про Бабу-Ягу?» (6+).

Командам предстоит выполнить серию весёлых и хитроумных заданий, посвящённых самой известной сказочной колдунье.. Придётся вспомнить все, что вы когда-либо читали, слышали или видели о Бабе Яге.

Мода на кокошники

29 марта в 12:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) покажут спектакль «Глиняные сказки» (6+).

Дедушка рассказывает своему внуку Ванюше, который совсем не хочет спать, чудесные истории. Персонажами спектакля являются традиционные романовские глиняные игрушки, любопытно, что сценарий писали под уже имеющийся набор игрушек. По сути, это постановка о корнях Липецкой области. Узнаете о народных традициях, об интересных фактах. Например, откуда взялась мода на кокошники?

Фото vk.com/vbiblioteku

Стань комедиантом

29 марта в 16:30 в «Библиотеке» (ул. Октябрьская, 28) пройдёт импров-тренинг от «Клуба липецкой комедии» (16+).

Благотворительный импров-тренинг — для тех, кто хочет попробовать, рискнуть, посмеяться и познакомиться с единомышленниками. Проще говоря, можно показать своё творчество профессионалам и, возможно, попасть в самый смешной клуб липецка в качестве резидента.

Русские инструменты

29 марта в 13:30 в ОЦКНТ пройдёт весенний концерт оркестра русских народных инструментов «Узоры луговые» (6+).

Созданный в 1970 году при областном ДК ансамбль покажет лучшие грани своего творчества и исполнит произведения, проверенные годами.

Фото vk.com/ocknt

Музыка для всей семьи

29 марта в 15:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) начнётся музыкальная программа для всей семьи «Бременские музыканты» (6+).

Прозвучат песни из любимых фильмов и мульттиков: «Прекрасное далёко», «Бременские музыканты», «Капитан, улыбнитесь!», Песня Настеньки из кинофильма «Аленький цветочек», «Три белых коня», «Буратино» и другие. Всё это исполнит ансамбль Унион-Бэнд в составе: Юрий Беляев (баян), Дмитрий Данилов (гитара), Владислав Богданов (контрабас), Кирилл Башмаков (ударные), Дмитрий Фаустов (фортепиано), Максим Катрук (бас-гитара), Дмитрий Кокшин саксофон) и солисты Игорь Пронин, Василина Бережная, Наталья Теслина, Ольга Чертовских.

…И немного о вечном

29 марта в 16:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся концерт «Эхо вечности» (12+).

Выступит Липецкий камерный хор, руководитель заслуженный артист России Игорь Цилин. В программе — произведения выдающихся композиторов разных эпох: Йозефа Гайдна, Джона Тавенера, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова.

Театр

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) пригашает на спектакли:

28 марта в 18:00 «Обломов», по роману И.А. Гончарова (16+)
29 марта в 18:00 «Слишком женатый таксист», Р. Куни (18+)

Старт футбольного сезона

28 марта в 18:00 на Центральном стадионе «Металлург» липецкие футболисты проведут первый матч нового футбольного сезона с «Салютом» из Белгорода (6+).

Наша команда серьёзно укрепилась, теперь в ней выступают 3 мастера спорта, включая обладателя Кубка России-2018 нападающего Алексея Скворцова. По случаю старта сезона за полтора часа до игры начнётся мощная шоу-программа, которая будет включать в себя развлечения, конкурсы и призы. Среди болельщиков разыграют даже iPhon 17!

Любопытен и сам матч: минувшей осенью именно «Металлург» в последнем туре обыграл «Салют» и лишил того уже почти лежавшей в кармане путёвки в вышестоящую группу «Серебро». Гости озлились и сегодня наверняка будут изо всех сил пытаться взять реванш.

Дорогие липчане! Провожаем последние выходные марта и следим за всеми событиями вокруг! Свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона вы всегда можете найти на GOROD48. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.
Сегодня в Липецке
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить