Выходные в Липецке: бесплатно сходить в музей, попасть в «Камеди» и старт футбольного сезона

Представляем вам программу уикенда.

На выходных днём в Липецке температура составит от +7 до +9 градусов. В субботу осадки не ожидаются, в воскресенье небольшой дождь.













- ул. Прудная, 2.

В частном секторе забудут про комфорт жители улиц Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, О.Городовикова, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Технической, Ударников, Ю.Смирнова, переулка Узорного.













В воскресенье, 29 марта честь провести выходной день без удобств выпадет:





- ул. 9 Мая, 2, 4, 6;

- ул. Фрунзе, 4а, 6, 7а, 11, 15, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27.









Сеансы 28 марта в 12:00 и 15:00.





Семейный квиз

29 марта в 12:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) покажут спектакль «Глиняные сказки» (6+).

















Фото vk.com/vbiblioteku

29 марта в 16:30 в «Библиотеке» (ул. Октябрьская, 28) пройдёт импров-тренинг от «Клуба липецкой комедии» (16+).









Наша команда серьёзно укрепилась, теперь в ней выступают 3 мастера спорта, включая обладателя Кубка России-2018 нападающего Алексея Скворцова. По случаю старта сезона за полтора часа до игры начнётся мощная шоу-программа, которая будет включать в себя развлечения, конкурсы и призы. Среди болельщиков разыграют даже iPhon 17!













По привычке выходные начинаем с песни, которую сегодня исполнит певец из Ельца Сергей Полосин – композицию Владимира Высоцкого «Купола». Запись во время квартирника в АРТ-пространстве «Модное место» сделал Аркадий Свиридов.В субботу, 28 марта, с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду- ул. Зегеля, 15;- ул. Невского, 13, 15;- ул. Нижняя Логовая, 1;- ул. Осипенко, 2, 4, 6, 6а, 5, 7, 9;- ул. Прокатная, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;- ул. Семашко, 5/2, 5/3, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 7/2, 9а;- ул. Суворова, 9, 9а, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 18, 20, 22, 24.- пр-т. Мира, 34, 38, 40, 42, 44.В воскресенье, 29 марта, 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. 40 лет Советской Армии;- ул. В. Скороходова;- ул. Октябрьская, 54, 57;28 марта в 11:00 в областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) стартует «Семейный день»Дедей увлекут творчеством и играми, а взрослые смогут спокойно обсудить важные вопросы воспитания со специалистами. Сегодня поговорят о родительских сообществах, а ещё у всех будет возможность бесплатно посетить выставки.ФОТОПриходить можно без записи: взял ребёнка (если есть) и явился.В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) устраивают старые добрые кинопоказы. На этих выходных смотрите самейную комедию «Ждун». Россия, 2025. Режиссёр Дмитрий СуворовКорабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу недалеко от Абрау-Дюрсо. На помощь приходит любознательный мальчик Никита и вся его семья. Друзьям с разных планет предстоит починить звездолёт и избежать козней местного афериста-бизнесмена, у которого свои планы на инопланетный разум.Виктор Хориняк, Юрия Александрова, Андрей Андреев.123457828 марта в 17:00 в малом зале ОЦКНТ состоится второй сеанс, посвященный 70-летию знаменитого бразильского режиссёра и сценариста Уолтера Саллеса. Смотреть будут его фильм «Последнее солнце». Бразилия, 2001Обладатель малого золотого льва Венецианского кинофестиваля 2002 г. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,4. Две семьи охвачены давней родовой местью. После убийства старшего брата 20-летний Тоньо обязан отомстить за него. Так велит закон чести. Но тогда он сам станет мишенью с открытой датой возмездия. И он покидает свой дом, идя навстречу смерти и... любви, ожидающих его впереди.В ролях: Жозе Дюмон, Родриго Санторо, Рита Асемини.28 марта в 14:00 в областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) состоится семейный квиз «А это точно про Бабу-Ягу?»Командам предстоит выполнить серию весёлых и хитроумных заданий, посвящённых самой известной сказочной колдунье.. Придётся вспомнить все, что вы когда-либо читали, слышали или видели о Бабе Яге.Дедушка рассказывает своему внуку Ванюше, который совсем не хочет спать, чудесные истории. Персонажами спектакля являются традиционные романовские глиняные игрушки, любопытно, что сценарий писали под уже имеющийся набор игрушек. По сути, это постановка о корнях Липецкой области. Узнаете о народных традициях, об интересных фактах. Например, откуда взялась мода на кокошники?Благотворительный импров-тренинг — для тех, кто хочет попробовать, рискнуть, посмеяться и познакомиться с единомышленниками. Проще говоря, можно показать своё творчество профессионалам и, возможно, попасть в самый смешной клуб липецка в качестве резидента.29 марта в 13:30 в ОЦКНТ пройдёт весенний концерт оркестра русских народных инструментов «Узоры луговые»Созданный в 1970 году при областном ДК ансамбль покажет лучшие грани своего творчества и исполнит произведения, проверенные годами.29 марта в 15:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) начнётся музыкальная программа для всей семьи «Бременские музыканты»Прозвучат песни из любимых фильмов и мульттиков: «Прекрасное далёко», «Бременские музыканты», «Капитан, улыбнитесь!», Песня Настеньки из кинофильма «Аленький цветочек», «Три белых коня», «Буратино» и другие. Всё это исполнит ансамбль Унион-Бэнд в составе: Юрий Беляев (баян), Дмитрий Данилов (гитара), Владислав Богданов (контрабас), Кирилл Башмаков (ударные), Дмитрий Фаустов (фортепиано), Максим Катрук (бас-гитара), Дмитрий Кокшин саксофон) и солисты Игорь Пронин, Василина Бережная, Наталья Теслина, Ольга Чертовских.29 марта в 16:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся концерт «Эхо вечности»Выступит Липецкий камерный хор, руководитель заслуженный артист России Игорь Цилин. В программе — произведения выдающихся композиторов разных эпох: Йозефа Гайдна, Джона Тавенера, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова.Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) пригашает на спектакли:28 марта в 18:00 «Обломов», по роману И.А. Гончарова29 марта в 18:00 «Слишком женатый таксист», Р. Куни28 марта в 18:00 на Центральном стадионе «Металлург» липецкие футболисты проведут первый матч нового футбольного сезона с «Салютом» из БелгородаЛюбопытен и сам матч: минувшей осенью именно «Металлург» в последнем туре обыграл «Салют» и лишил того уже почти лежавшей в кармане путёвки в вышестоящую группу «Серебро». Гости озлились и сегодня наверняка будут изо всех сил пытаться взять реванш.