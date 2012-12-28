В селе Хмелинец вандалы сломали въездную группу сквера памяти павших
Происшествия
Легковес с тяжелыми кулаками из Ельца заслужил звание КМС по боксу
Спорт
Липецкий велосипедист взял Кубок России
Спорт
В Липецкой области сухо и до +15
Общество
Ехидных бабок у подъезда у нас готовят с малых лет
Неделя 48
В Липецкой области введен желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
В Добринском округе подтопило дорогу разлившейся Плавицей
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Елец и близлежащие округа провели ночь под воздушной угрозой
Происшествия
Мигрант нашёл на улице чужую банковскую карту и подумал, что жизнь удалась
Происшествия
Читать все
Общество
74
24 минуты назад

Скоро Пасха — растут цены на яйца

Итоги недели: цены.

За неделю наш набор дешевых продуктов поднялся в цене всего на 6 рублей 31 копейку.

цены.jpg

Зато дорогая корзина прибавила 104 рубля 56 копеек: в магазины вернулись минибананы.



Самые дешевые яйца, которые мы нашли, стоили 74 рубля 99 копеек, при условии покупки не менее четырех десятков! Если вам требуется только десяток, то он обойдется в 89 рублей 99 копеек. На Центральном рынке крупные яйца продают по 180 рублей за десяток.



По данным Росстата с 11 по 16 марта яйца подорожали на 1,7%, а с начала года — на 18,7%.

Помимо того, что скоро Пасха, эксперты называют еще несколько причин подорожания яиц. Выросли издержки производителей, так как в холодную зиму им пришлось больше тратить на энергетику и логистику, подорожало зерно и ветеринарные препараты. 

Несмотря на приближение праздника, на Центральном рынке пока не заметили увеличения покупательского спроса.

— Это раньше по нескольку дней затаривались, а сейчас пошел и купил за один день. А если надо, так еще и домой привезут домой! — говорит продавец яиц.

На рынке заметно прибавилось овощей и фруктов. Огурцы продают по 100 рублей за килограмм, а за 180 рублей можно купить «вкуснятину», как написано на рекламном листке.



Краснодарскую капусту нового урожая предлагают по 100 рублей за килограмм.



Кабачки на рынке можно купить по 200 рублей. Подешевели они и в магазинах. Если неделю назад мы видели их  по 449 рублей 99 копеек, то сейчас кабачки стоили уже 359 рублей 99 копеек.



Немного подешевело и подсолнечное масло.

До липецкой клубники еще больше двух месяцев, а привозную «очень сладкую, очень вкусную, обалденную» предлагают по 1 500 рублей за килограмм.



На рынке появилась о-очень крупная черешня по 3 500 рублей за килограмм. По размеру ягоды больше, чем помидоры черри.



А еще порадовали цены на вермишель. Пачка весом 400 граммов уже давно стоила 18 рублей 99 копеек, а теперь сразу в двух магазинах мы увидели ее по цене 17 рублей 99 копеек.



Кстати, эксперты обратили внимание на  снижение спроса на лапшу быстрого приготовления — за год на 15,9%. 
