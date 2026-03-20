Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
3254
вчера, 10:20
32

Цены на кабачки бьют рекорды

Итоги недели: цены.

Стоимость нашей корзины с дешевыми продуктами за неделю практически не изменилась. Прибавка составила всего 1 рубль 41 копейку.



У дорогой корзины также почти без изменений, плюс 4 рубля 46 копеек.



На этой неделе нас сильно впечатлили цены на кабачки. Мы, конечно, в курсе, что осенью этот овощ многие не знают куда деть и раздаривают знакомым и незнакомым, а весной он стоит недешево. Еще недавно мы видели кабачки по 389 рублей 99 копеек за килограмм, а теперь они стоят аж 449 рублей 90 копеек. Красивые такие лежат, каждый упакован в сеточку.

Зато на соседних фруктовых развалах продолжают дещеветь цитрусовые. Апельсины уже можно купить по 79 рублей 90 копеек, а мандарины по 97 рублей 90 копеек за килограмм!





Неудивительно, что бананы, которые стоят почти в два раза дороже, имеют не совсем товарный вид.



Хотя для помидоров сейчас не сезон, и мы не следим за ценами на них, но на этой неделе посмотрели.

По данным Росстата за первую неделю марта помидоры в стране подорожали почти на 6%. Рост цен совпал с обострением ситуации вокруг Ирана. 3 марта республика запретила экспорт продовольствия и сельхозсырья — это более 60% ее поставок в Россию.

В Липецке помидоры стоят от 288 рублей 99 копеек до 714 рублей 25 копеек за килограмм.



На Центральном рынке стало больше редиса. Его и зимой продавали, но сейчас чуть ли не на каждом прилавке стоит мешок с красными плодами. Цены от 380 до 400 рублей за килогамм. В прошлом году в марте редис продавали по 300-350 рублей за килограмм.

Почти все продавцы фруктов уже переехали в летние веранды. Продавцы овощей планируют это сделать к 1 апреля.



Сейчас идет пост, продавцы мяса совсем приуныли. У них в последнее время и так ажиотажа не было.

— Немного продали карбонада по 1 000 рублей. Как дальше торговля пойдет, непонятно, народа мало. — сокрушается продавец.

Это чуть дешевле чем килограмм голубого азиатского краба. Любители экзотики всегда могут себя побаловать.



Продавцы конфет уже подготовились к Пасхе. Торгуют тематическими наборами.



А яйца, которые еще рановато красить, продолжают дорожать.
Комментарии (32)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
вчера, 20:24
Дикость и чушь. Они и по 100 рублей никому не нужны, кто их по 400 покупает?! Так и погниют все. Мозги у продавца от жадности совсем отключились.....
Ответить
НикитичЪ
вчера, 18:12
Был у сестры в Хабаровске, повидался с племянниками, сходили к бабушке и маме на могилку. Цены, конечно, там просто ужасные, запредельно всё дорого. Томаты по 600, яблочки, которые у нас стоят 160, там почти 300 без нескольких рублей. Всякие порошки, бытовая химия и в целом еда – всё очень и очень дорого. Бедные люди, если нам тут туго, там вообще кошмар.
Ответить
гость
вчера, 18:23
Не волнуйся, у них и зарплаты выше.
Ответить
Ты
вчера, 19:19
Не волнуйся, у них и зарплаты выше. Что министр финансов?
Ответить
Fox
вчера, 16:02
Кaбачки-то свои а цена на них будто с Австралии привезли.
Ответить
Соседка
вчера, 17:01
из Турции
Ответить
Вот
вчера, 19:18
из Турции Пусть турки их и едят.
Ответить
Макс
вчера, 15:35
Голубых крабов мы не будем покупать, пусть везут нормальных!
Ответить
Гость
вчера, 15:17
Что кабачки такой не обходимый продукт не берите сейчас бесплатные витамины пойдут * щавель, чеснок и многое другое и всё без химии самые полезные продукты рвите не ленитесь за одно и прогулка по берегу реки или лугу
Ответить
да уж!!!
вчера, 14:45
кабачки покупать-себя не уважать и соседей так же!
Ответить
Александр Н.
вчера, 14:20
А что у нас не бьёт рекорды.
Ответить
О.Митяев
вчера, 13:46
Терпите люди-скоро лето....Кабачки бесплатно будут отдавать вам соседи.
Ответить
48
вчера, 13:35
Квартплата бьёт рекорды
Ответить
Дед 70+
вчера, 13:35
А почéм нынче яйцы курей продають?
Ответить
Еще комментарии
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить