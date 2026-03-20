Ловко устроился: грязинец кайфовал на деньги, которые списывал с банковской карты родственника
вчера, 10:20
Цены на кабачки бьют рекорды
Итоги недели: цены.
У дорогой корзины также почти без изменений, плюс 4 рубля 46 копеек.
На этой неделе нас сильно впечатлили цены на кабачки. Мы, конечно, в курсе, что осенью этот овощ многие не знают куда деть и раздаривают знакомым и незнакомым, а весной он стоит недешево. Еще недавно мы видели кабачки по 389 рублей 99 копеек за килограмм, а теперь они стоят аж 449 рублей 90 копеек. Красивые такие лежат, каждый упакован в сеточку.
Зато на соседних фруктовых развалах продолжают дещеветь цитрусовые. Апельсины уже можно купить по 79 рублей 90 копеек, а мандарины по 97 рублей 90 копеек за килограмм!
Неудивительно, что бананы, которые стоят почти в два раза дороже, имеют не совсем товарный вид.
Хотя для помидоров сейчас не сезон, и мы не следим за ценами на них, но на этой неделе посмотрели.
По данным Росстата за первую неделю марта помидоры в стране подорожали почти на 6%. Рост цен совпал с обострением ситуации вокруг Ирана. 3 марта республика запретила экспорт продовольствия и сельхозсырья — это более 60% ее поставок в Россию.
В Липецке помидоры стоят от 288 рублей 99 копеек до 714 рублей 25 копеек за килограмм.
На Центральном рынке стало больше редиса. Его и зимой продавали, но сейчас чуть ли не на каждом прилавке стоит мешок с красными плодами. Цены от 380 до 400 рублей за килогамм. В прошлом году в марте редис продавали по 300-350 рублей за килограмм.
Почти все продавцы фруктов уже переехали в летние веранды. Продавцы овощей планируют это сделать к 1 апреля.
Сейчас идет пост, продавцы мяса совсем приуныли. У них в последнее время и так ажиотажа не было.
— Немного продали карбонада по 1 000 рублей. Как дальше торговля пойдет, непонятно, народа мало. — сокрушается продавец.
Это чуть дешевле чем килограмм голубого азиатского краба. Любители экзотики всегда могут себя побаловать.
Продавцы конфет уже подготовились к Пасхе. Торгуют тематическими наборами.
А яйца, которые еще рановато красить, продолжают дорожать.
Комментарии (32)