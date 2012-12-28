Липецкие коммунальщики переобуваются

Сотрудники управления благоустройства начали переоборудовать коммунальную технику под летние задачи. На машины устанавливают водяные бочки, проверяют работоспособность форсунок поливального оборудования. А заодно проводят ТО: меняют масло и фильтры, рассказали в пресс-службе мэрии Липецка.Влажная уборка улиц в Липецке начнется уже в апреле. Работать коммунальщики будут в две смены (пока из-за ночных заморозков трудятся только днем).Для справки: сейчас в Липецке работают около 60 единиц спецтехники. С начала марта рабочие вывезли около тысячи тонн смета.