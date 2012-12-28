И люди и бобры — добры
Бобровая семья поселилась прямо в центре Задонска.
«В устье речки Тешевки уже более трёх лет живут бобры! Это говорит о благоприятной и экологически чистой обстановке нашего Задонска. Предлагаю ареал их обитания присоединить к заповеднику «Галичья гора» и взять под государственную защиту.
Будет ещё одна достопримечательность Задонска. Проживание диких животных в черте города дорогого стоит. Прошу этот пост считать официальным предложением по благоустройству города».
— Необходимости присоединения задонского «ареала обитания» бобра к заповеднику нет. Бобр уже не является исчезающим животным, как это было сто лет назад, и не внесён в Красную книгу. Благодаря экологам, общественникам, охотоведам бобра удалось спасти от исчезновения, и сегодня он обитает даже в центре Москвы, Липецка и других населённых пунктов, где есть реки, речушки, большие ручьи, — рассказал заместитель директора по научной работе заповедника «Галичья гора» Владимир Сарычев.
По словам учёного, подгрызая деревья, бобры прореживают растительность, чтобы водоёмы получали больше света. В итоге предотвращается деградация водоёмов, в них начинает бурлить жизнь.
