Происшествия
1266
сегодня, 14:59
3

И люди и бобры — добры

Бобровая семья поселилась прямо в центре Задонска.

Житель Задонска прислал в редакцию GOROD48 фотографии подгрызенных бобрами деревьев на берегу реки Тешевки в черте городского парка. Наш читатель считает, что поселившаяся в парке бобровая семья может стать еще одной достопримечательностью Задонска:

«В устье речки Тешевки уже более трёх лет живут бобры! Это говорит о благоприятной и экологически чистой обстановке нашего Задонска. Предлагаю ареал их обитания присоединить к заповеднику «Галичья гора» и взять под государственную защиту.

Будет ещё одна достопримечательность Задонска. Проживание диких животных в черте города дорогого стоит. Прошу этот пост считать официальным предложением по благоустройству города».

— Необходимости присоединения задонского «ареала обитания» бобра к заповеднику нет. Бобр уже не является исчезающим животным, как это было сто лет назад, и не внесён в Красную книгу. Благодаря экологам, общественникам, охотоведам бобра удалось спасти от исчезновения, и сегодня он обитает даже в центре Москвы, Липецка и других населённых пунктов, где есть реки, речушки, большие ручьи, — рассказал заместитель директора по научной работе заповедника «Галичья гора» Владимир Сарычев.

По словам учёного, подгрызая деревья, бобры прореживают растительность, чтобы водоёмы получали больше света. В итоге предотвращается деградация водоёмов, в них начинает бурлить жизнь.




Комментарии (3)

Стоит подумать
сегодня, 19:16
Эти деревья возрастом 50-60 лет навскидку, и наши хорошие бобры стоили их за 2-3 дня для разминки... Давайте больше бобров, и Задонск и другой населенный пункт превратится в полуболото для жизни бобров.... Все для бобров! Их отселять надо из населенных пунктов. Никогда люди и бобры рядом не жили. Бобры в тайге, лесу дремучем, а люди в населенных пунктах. Отселять животных надо. А кому интересна жизнь бобров может в лес сходить посмотреть.
Гость
сегодня, 18:00
У вас учёный какой-то не учёный. Бобры деревья валят для питания, строительства плотин и обустройства норы. Верните этого ученого на место и не трогайте, а то ещё какую-нибудь дичь выдаст.
Лена
сегодня, 15:30
А кто заплатит штраф за порчу зелени?
