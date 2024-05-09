Общество
436
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: юбилей знаменитого театра, планы на майские праздники

Нас ждут спектакли и концерты.

Дождь со снегом

Днём в Липецке от +7 до +9 градусов, возможны небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Прудная, 2;

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Жактовской, Исполкомовской, Кирова, Комсомольской, Медицинской, Минской, О.Городовикова, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Технической, Ударников, Ю.Смирнова, переулка Узорного.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Катукова, 52, 56;
- ул. Леонтия Кривенкова, 6;
- ул. Полиграфическая, 22.

С 13:00 до 17:00 перестанут работать розетки:

- ул. Асфальтная, 33а, 42, 47;
- ул. Байкальская, 29;
- ул. Владивостокская;
- ул. Владимирская, 44;
- ул. Кибальчича, 77;
- ул. Краснодарская;
- ул. Липецкая, 1-28;
- ул. Майская, 18, 21;
- ул. Морская, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124;
- ул. Пензенская;
- ул. Привокзальная, 42;
- ул. Пришкольная, 1-39;
- ул. Речная, 20;
- ул. Санаторная, 5, 19а, 20;
- ул. Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1;
- ул. Тепличная, 24а, 31, 44;
- ул. Уступная, 2, 26;
- ул. Фруктовая, 3;
- ул. Южная;
- с. Казинка;
- пос. Новая жизнь.

Пробки

В наши дни никуда без приложения, которое может предупредить о заторах. Если, конечно, доступ в Интернет позволит.


Субботник

С 14:00 до 17:00 липчан ждут на уборку территории парка Победы, а также улицы Баумана в районе домов 333/17 – 386 (6+).

Перчатки и мешки выдадут на месте.

«Казаки»

В 19:00 театр танца «Казаки России» (пл. Петре Великого, 6) приглашает на концерт «Я люблю тебя, Россия» (6+).

В программе — яркие номера, народная хореография и та самая казачья душа, которая не оставляет равнодушным.

«Фаэтон»

В 17:30 в средней школе №49 (ул. Звездная, 12) любительский театр «Фаэтон» будет отмечать красивую дату со дня своего основания – 30 лет и 3 года (6+).

Фрагменты из лучших спектакле ждет гостей. Вход бесплатный при условии хорошего настроения.

«Маленький принц»

В 18:00 Липецкий государственный академический таетр драмы им. Л.Н. Толстого (пл.Театральная, 2) приглашает на спектакль «Маленький принц» (12+)

Философская притча Антуана де Сент-Экзюпери в новом сценическом прочтении. Это история не столько о путешествии между планетами, сколько о поиске смыслов, умении видеть сердцем и ответственности за тех, кого мы приручили. Спектакль, который возвращает взрослых в мир искренности, а подросткам помогает найти важные ответы.

Майские

В этом году майские праздники относительно короткие: два раза по 3 дня — с 1 по 3 и с 9 по 11 число. Каждый второй липчанин проведёт выходные дома - 51%, а 19% отправятся на дачу или в деревню. Число работающих в праздничные дни составило 14%. Встречать праздники на служебном посту мужчинам приходится чаще, чем женщинам.

8% горожан хотят в мае отдохнуть на природе. 2% отправятся в путешествие по России. По 1% респондентов планируют провести майские за границей, в гостях и на рыбалке.

В топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. Из открытых зарубежных направлений горожане чаще всего выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Бали и Грузию.

Дорогие липчане! Надеемся, что заключительные дна апреля подарят нам немало положительных эмоций. Успевать везде и всюду в информационном поле жителям нашего региона помогает GOROD48: у нас вы всегда найдёте всё самое необходимое, интересное и полезное. Мы работаем с душой и только для вас. Ждём на наших информационных страницах снова и снова. До встречи!
