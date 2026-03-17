1537
сегодня, 14:35
5

«Семёрка» врезалась в деревья: предположительно, машину угнали

По данным GOROD48, c 15 на 16 марта на улицах Терешковой и Циолковского в Липецке пытались вскрыть несколько машин.

В ночь с 15 на 16 марта на улицах Терешковой и Циолковского в Липецке пытались вскрыть несколько машин и даже сломали на них ручки. Об этом GOROD48 рассказал один из потерпевших по имени Дмитрий.

У Дмитрия вскрыли «ВАЗ-2107», припаркованный у дома №30 по улице Циолковского. Но сработала сигнализация — ничего взять из машины и угнать её не успели. Когда Дмитрий позвонил в полицию и сообщил о случившемся, ему рассказали — таких случаев было несколько.

Одну машины вскрыли на улице Циолковского,26. А от дома по улице Терешковой и вовсе угнали «семёрку». Но далеко она не уехала — на второстепенной дороге в районе художественной школы машина врезалась в деревья и там её бросили. Вчера автомобиль забрал эвакуатор. Cо слов очевидцев, за машиной была погоня из сотрудников ДПС.

GOROD48 запросил в пресс-службе УМВД России по Липецкой области комментарий по поводу случившегося — его готовят.
ДТП
угон
Комментарии (5)

Виктор
сегодня, 18:38
По 6-8 камер на всех столбах, и ничего не видно?
платон
сегодня, 17:14
классику надо читать а не угонять
Гость
сегодня, 15:34
Не понимаю этих малолеток, зачем машины угонять, когда всюду полно бесхозных? Бери или покупай по цене чермета, восстанавливай и катайся сколько угодно, как делали мы раньше.
Фёдор
сегодня, 15:20
Это не те же с 15-го и Механизаторов, очень похоже, хотя сейчас таких полно, хоть и не 90-е
Вася
сегодня, 15:13
Жалко машину.
