сегодня, 14:35
«Семёрка» врезалась в деревья: предположительно, машину угнали
По данным GOROD48, c 15 на 16 марта на улицах Терешковой и Циолковского в Липецке пытались вскрыть несколько машин.
У Дмитрия вскрыли «ВАЗ-2107», припаркованный у дома №30 по улице Циолковского. Но сработала сигнализация — ничего взять из машины и угнать её не успели. Когда Дмитрий позвонил в полицию и сообщил о случившемся, ему рассказали — таких случаев было несколько.
Одну машины вскрыли на улице Циолковского,26. А от дома по улице Терешковой и вовсе угнали «семёрку». Но далеко она не уехала — на второстепенной дороге в районе художественной школы машина врезалась в деревья и там её бросили. Вчера автомобиль забрал эвакуатор. Cо слов очевидцев, за машиной была погоня из сотрудников ДПС.
GOROD48 запросил в пресс-службе УМВД России по Липецкой области комментарий по поводу случившегося — его готовят.
