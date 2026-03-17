«Семёрка» врезалась в деревья: предположительно, машину угнали

В ночь с 15 на 16 марта на улицах Терешковой и Циолковского в Липецке пытались вскрыть несколько машин и даже сломали на них ручки. Об этом GOROD48 рассказал один из потерпевших по имени Дмитрий.У Дмитрия вскрыли «ВАЗ-2107», припаркованный у дома №30 по улице Циолковского. Но сработала сигнализация — ничего взять из машины и угнать её не успели. Когда Дмитрий позвонил в полицию и сообщил о случившемся, ему рассказали — таких случаев было несколько.Одну машины вскрыли на улице Циолковского,26. А от дома по улице Терешковой и вовсе угнали «семёрку». Но далеко она не уехала — на второстепенной дороге в районе художественной школы машина врезалась в деревья и там её бросили. Вчера автомобиль забрал эвакуатор. Cо слов очевидцев, за машиной была погоня из сотрудников ДПС.GOROD48 запросил в пресс-службе УМВД России по Липецкой области комментарий по поводу случившегося — его готовят.