В мире
сегодня, 13:25
В Иране могут пройти кислотные дожди после взрывов нефтехранилищ
"Взрывы на нефтехранилищах приводят к попаданию в атмосферу и облака большого количества токсичных углеводородных соединений, оксидов серы и азота, которые при выпадении осадков образуют опасный кислотный дождь", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале общества.
Подобное явление может привести к химическим ожогам кожи и серьезному ущербу для легких.
В связи с этим иранский Красный полумесяц в случае осадков после взрыва нефтехранилищ рекомендовал "ни при каких обстоятельствах не выходить из дома", а на улице необходимо укрыться под навесом. Место попадания капель дождя на кожу тереть нельзя, поскольку это способствует проникновению химических соединений под кожу, а нужно промыть водой. Власти также предупредили об опасности испарений дождевой воды даже после окончания осадков.
