74
сегодня, 13:19
Пропавших в Звенигороде детей ищут 143 человека
143 человека участвуют в поисках троих пропавших детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС РФ.
"По состоянию на 12:00 08.03.2026 поиски ведут 143 человека и 12 единиц техники, в том числе добровольцы "ЛизаАлерт" и "Добротворец". Организованы две водолазные группы от Мособлпожспаса", - сказали в ведомстве.
Для поиска применяется беспилотная авиация. Следы детей найдены на берегу Москвы-реки, пропавших также ищут в городе.
