В России
74
сегодня, 13:19

Пропавших в Звенигороде детей ищут 143 человека

7 марта 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика ушли гулять в микрорайоне Восточный Звенигорода. Последний раз их видели около Москвы-реки. ГСУ СК России по Московской области возбудило дело по статье об убийстве двух или более лиц.

143 человека участвуют в поисках троих пропавших детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС РФ.

"По состоянию на 12:00 08.03.2026 поиски ведут 143 человека и 12 единиц техники, в том числе добровольцы "ЛизаАлерт" и "Добротворец". Организованы две водолазные группы от Мособлпожспаса", - сказали в ведомстве.

Для поиска применяется беспилотная авиация. Следы детей найдены на берегу Москвы-реки, пропавших также ищут в городе.
0
0
0
0
0

Комментарии

