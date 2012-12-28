Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На площади Победы загорелась квартира: из дома эвакуировали 15 человек
Происшествия
Муж и жена — одна сатана: семейная пара выносила продукты через кассу самообслуживания
Происшествия
Десятая крыша рухнула в Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области воздушная тревога
Происшествия
«Последние два месяца началась какая-то ерунда»
Общество
Два ДТП закупорили движение на улице Кривенкова
Общество
Прокуратура потребовала от департамента ЖКХ мэрии передать КНС во «Взлетном» горводоканалу
Общество
Сегодня в Липецке: музей пустится в пляс, липчане перестали спать и отдыхать – это вредит здоровью
Общество
Участник СВО унаследовал кредит погибшего отца — его списали
Общество
Троих менеджеров пункта выдачи заказов обвиняют в краже товаров на 359 000 рублей
Происшествия
Читать все
С улиц Липецка этой зимой вывезли 170 000 кубометров снега
Общество
«И ползают, и летают»: дом в центре Липецка атакуют насекомые
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Житель Задонска попался на публикации дипфейков и порно
Происшествия
4 марта в области сработают сирены: пройдет проверка системы оповещения
Общество
17 дней трамваи не возят пассажиров к конечной остановке «Кольцо 9-го микрорайона»
Общество
Липчан предупреждают о новом способе мошенничества — через бесплатные электронные книги
Происшествия
Напичканную наркотиками «Шкоду» остановили на улице Матросова в Липецке
Происшествия
Жильцы дома с обрушившейся крышей решили в нём остаться
Происшествия
Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»
НЛМК Live
Читать все
В России
40
33 минуты назад

В Новосибирской области студенты подожгли АЗС по указке кураторов

В Новосибирске и Бердске задержаны двое молодых людей 17 и 18 лет, которые, по данным ГУ МВД России по Новосибирской области, подожгли бензоколонки на АЗС по указанию неких «кураторов».

В Новосибирске и Бердске двух студентов задержали за поджог бензоколонок по заданию куратора, — рассказали в прокуратуре региона.

Сообщение о возгорании заправки на улице Военной в Новосибирске поступило правоохранителям 25 февраля. Спустя час аналогичный инцидент случился в микрорайоне Южный города Бердска.

Вскоре подозреваемых задержали, ими оказались студенты колледжа 17 и 18 лет, жители Новосибирска и Бердска. Предварительно, молодым людям пришла на телефон вредоносная ссылка. Когда они перешли по ней, то у них пропал доступ к «Госуслугам».

Затем им позвонили злоумышленники, представившиеся сотрудниками государственных органов. Кураторы убедили студентов совершить поджоги. Инциденты произошли 25 февраля.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества)», – говорится в сообщении.
поджог
подростки
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить