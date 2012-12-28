В Новосибирской области студенты подожгли АЗС по указке кураторов

В Новосибирске и Бердске задержаны двое молодых людей 17 и 18 лет, которые, по данным ГУ МВД России по Новосибирской области, подожгли бензоколонки на АЗС по указанию неких «кураторов».