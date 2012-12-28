Сегодня в Липецке: музей пустится в пляс, липчане перестали спать и отдыхать – это вредит здоровью
33 минуты назад
В Новосибирской области студенты подожгли АЗС по указке кураторов
В Новосибирске и Бердске задержаны двое молодых людей 17 и 18 лет, которые, по данным ГУ МВД России по Новосибирской области, подожгли бензоколонки на АЗС по указанию неких «кураторов».
Сообщение о возгорании заправки на улице Военной в Новосибирске поступило правоохранителям 25 февраля. Спустя час аналогичный инцидент случился в микрорайоне Южный города Бердска.
Вскоре подозреваемых задержали, ими оказались студенты колледжа 17 и 18 лет, жители Новосибирска и Бердска. Предварительно, молодым людям пришла на телефон вредоносная ссылка. Когда они перешли по ней, то у них пропал доступ к «Госуслугам».
Затем им позвонили злоумышленники, представившиеся сотрудниками государственных органов. Кураторы убедили студентов совершить поджоги. Инциденты произошли 25 февраля.
«По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества)», – говорится в сообщении.
