Добро со знаком качества

В Липецке прошел межрегиональный форум «серебряного» волонтерства.

В четверг в городском молодежном центре на площадке форума «серебряного» добровольчества встретились лидеры некоммерческого сектора, добровольцы и представители власти. Участники форума обсудили перспективы развития добровольчества среди граждан 55+ и подвели итоги 2025 года.По словам начальника отдела добровольчества государственного бюджетного учреждения «Центр молодежи» Марии Котовой, в регионе более 217 тысяч волонтеров и 602 добровольческих объединения, действующих в школах, колледжах и вузах.— «Весенняя неделя добра» — самая крупная всероссийская акция — объединила в прошлом году более 32 тысяч человек. «Добровольцы — детям» — более 17 тысяч человек. Тысячи добровольцев работали с детьми с ограниченными возможностями здоровья, проводили творческие мастер-классы, посещали театры, занимались благоустройством территорий вокруг храмов, — рассказала Мария Котова.Юлия Старых, руководитель Добро.Центра Липецкой области, чей проект победил во Всероссийском конкурсе «Молоды душой 2025», перечислила представителям 18 муниципалитетов доступные меры поддержки «серебряных» волонтеров:— В 2022 году создан региональный центр серебряного волонтерства, а в 2024-м, согласно франшизе Ассоциации волонтерских центров, мы открыли Доброцентр «Молоды душой», который поддерживает нашу деятельность на территории региона. Проект «Молоды душой» был поддержан Фондом «Память поколений» в рамках Всероссийского конкурса, и мы стали одним из 12 победителей среди около 400 заявок. Мы гордимся этой победой!Я хочу подчеркнуть актуальность нашего проекта. Количество людей старше 55 лет с каждым годом увеличивается. Поэтому мы сотрудничаем с теми, кто хочет вести активный образ жизни, кто хочет себя реализовать в спорте и творчестве. Мы помогаем на базе нашего Доброцентра, связываем приходящих к нам людей с теми, кто уже занимается творчеством и спортом, рассказываем, как оформить заявки на всероссийские и наши конкурсы. Мы можем предоставить и помещение для людей «серебряного возраста», оснащенное компьютерами и залом для работы и творчества. Вы можете прийти к нам, чтобы поработать, повязать, пошить или заняться чем-то интересным.К слову, в форуме добровольцев Липецкой области участвовали гости из Рязани. Соседи привезли своих рукодельниц, которые учили липчан шить кукол-веснянок, делать поделки из проволоки и плести михайловские кружева. Также народный хор волонтеров из поселка Сапожок выступил перед добровольцами на сцене.Добровольцы из Ельца показывали на форуме плетение кружев и представили волонтерскую газету.Кружевница Валентина Волкова переехала в Елец из Сибири, освоила мастерство кружевницы и теперь обучает ему других. В рамках добровольческих инициатив она уже побывала на форуме серебряных волонтеров в Ханты-Мансийске, где показывала елецкие кружева.Как рассказала ельчанка, волонтер Татьяна Фадеева, в рамках проекта «Серебряное долголетие» есть множество направлений деятельности для активных людей старших поколений.— Мы занимаемся спортом, творчеством, вяжем, клеим поделки. У нас есть группы по интересам, и мы всегда рады новым участникам. В Ельце, например, очень много активных групп, и я даже не могу перечислить их все. Я начинала свою карьеру в газете, потом перешла на радио и телевидение, а затем снова вернулась к работе в печатном издании. Когда я пришла в проект «Серебряное долголетие», мне предложили заняться газетой, учитывая мой опыт. Так появился первый номер «Серебряного вестника», который был напечатан всего на одном листочке. Со временем вокруг газеты собралась целая группа людей, которые захотели писать. Они начали сочинять стихи, рассказы и делиться информацией. Мы пишем о том, что происходит в нашем городе, об истории Ельца, даем много разной полезной информации.Липчанка Елена Рубцова работает на НЛМК, а в свободное время занимается добровольчеством. В волонтерстве она уже шестой год, и за это время успела поучаствовать в самых разных мероприятиях.— В Липецке очень много направлений волонтерства: спортивное, культурное, социальное и событийное. Мне особенно нравятся событийное, спортивное и культурное волонтерство. В последнее время Липецк стал спортивным, и я часто участвую в марафонах, триатлонах и детских спортивных мероприятиях. Культурное волонтерство тоже занимает важное место в моей деятельности. Я помогала на фестивале «Дворянская усадьба» в Рязанке, где освоила игру в крокет и учила других играть. Также я участвовала в мастер-классах по изготовлению романовской игрушки и сейчас учусь делать их профессионально, чтобы проводить мастер-классы.На форуме состоялось награждение и чествование волонтерских и некоммерческих организаций. Награды получили 13 организаций. Был назван и лучший руководитель НКО. Им стал руководитель липецкого отделения «Союза десантников России» Евгений Чуносов.