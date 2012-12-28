Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Прокуратура потребовала от департамента ЖКХ мэрии передать КНС во «Взлетном» горводоканалу
Чтобы избежать ее систематических поломок и залития подвалов многоэтажек нечистотами.
Прокурорская проверка выяснила: подвал дома топит из-за неисправности местной канализационно-насосной станции (КНС), также построенной застройщиком «Взлетного», компанией ДСК.
«Проектной документацией водоотведение дома, а также соседних домов №№ 2, 4, 6 по улице Фурсова, предусмотрено с использованием сетей водоотведения и блочной КНС, смонтированных в 2024 году застройщиком АО СЗ «ДСК» и безвозмездно переданных 10.01.2025 департаменту ЖКХ администрации Липецка. Согласно паспорту КНС, ее номинальная производительность способна принимать стоки от названных многоквартирных домов. В ходе надзорных мероприятий прокуратура Правобережного района Липецка установила, что причиной попадания канализационных стоков в подвал дома явилась неисправность в работе КНС. На момент проверки профильным департаментом администрации Липецка станция в эксплуатирующую организацию не передана, договор на ее техническое обслуживание ни с кем не заключен», — сообщил жильцам дома на Саунина, 1 прокурор области Геннадий Анисимов.
До 1 декабря прошлого года дом обслуживала УК «Гостиная», связанная с застройщиком, ДСК. Прокуратура выяснила, что свои обязанности «управляшка» выполняла спустя рукава, не принимая своевременных мер по осушению и дезинфекции подвала. В прошлом году в Госжилинспекции зарегистрировано 58 жалоб на бездеятельность «Гостиной», 35 из которых — на подтопление подвалов канализационными стоками.
«Обозначенное послужило основанием для внесения 31.03.2025 и 23.04.2025 территориальным прокурором руководителям департамента ЖКХ администрации Липецка и УК представлений об устранении нарушений законодательства». Только после вмешательства прокуратуры «Гостиная» выполнила работы по уборке подвала и 19 мая 2025 года заключила договор технического обслуживания КНС на 6 месяцев, до 19 ноября, на 410 тысяч рублей.
Когда на Саунина, 1 в последний раз залило подвал, а это случилось 29 декабря, дом уже обслуживала новая УК — «Единый регион». Прокурорская проверка выяснила, что КНС вышла из строя из-за забитых содержимым канализации ножей и корзины станции. Тогда же для устранения аварийной ситуации департамент ЖКХ нанял компанию «Интех», которая в начале января этого года реанимировала КНС, очистив ее от отложений и мусора, заменив часть оборудования, что обошлось мэрии в более чем полмиллиона рублей.
Кстати, в декабре, при последней правке городского бюджета на этот год мэр Роман Ченцов внес в него четыре поправки. Одна касалась выделения 204 тысяч рублей департаменту ЖКХ на содержание КНС во «Взлетном». Отвечая на вопрос вице-спикера горсовета Игоря Подзорова о том, насколько хватит этих денег, председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сказала: на первый квартал. И добавила, что в марте компания «РВК-Липецк» должно забрать КНС на баланс.
До марта осталось три дня. Передаст ли мэрия злосчастную КНС, от которой зависит санитарное благополучие жителей четырех высоток во «Взлетном», горводоканалу?
— Администрация города может передать КНС в микрорайоне «Взлетный» на обслуживание РВК-Липецк в рамках заключения договора на техническое обслуживание или по концессионному соглашению. Однако обращений ни по одному из представленных вариантов от администрации города в РВК-Липецк не поступало,— ответили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».
В департаменте ЖКХ мэрии нам сообщили другую информацию: в 2025 году ведомство направило письма в адрес «РВК-Липецк» с перечнем имущества, в том числе КНС в микрорайоне «Взлетный», которое администрация города готова передать ресурсоснабжающей организации в концессию. «Все документы на передаваемые объекты водоканалу были предоставлены. Кроме того, в адрес «РВК- Липецк» до 2 марта будут направлены письма отдельно на передачу КНС в концессию, а также договор на обслуживание».
Мы видим липецкую классику: новоселы «Взлетного» задыхаются в канализационном смраде, а мэрия и коммерческие организации вяло, нехотя перепихивают проблему друг на друга. В попытках добиться ответа на вопросы «кто виноват» и «что делать» жители новостроек прошли полный круг инстанций. Они считают, что застройщик АО «ДСК», сдал заказчику, департаменту градостроительства и архитектуры, построенные не по ГОСТу канализационно-насосные станции и подвальные коммуникации. В мэрии утверждают, что коммунальная инфраструктура от застройщика — в полном порядке. Получивший новую КНС департамент ЖКХ передал ее на обслуживание непрофильному МУП «Липецктеплосеть». А профильная «РВК-Липецк» весь год говорила одно: пока КНС не находится на ее балансе, она работает только на устранение засоров по поручению городской администрации. И, конечно, винит самих жителей, смывающих в унитазы мусор и тряпки.
Жители «Взлетного» высказываются резко и эмоционально. Весь 2025 год, с момента заселения, они борются не с мелкими недоделками, а с антисанитарной катастрофой. Они чувствуют себя обманутыми, купив квартиры в домах, которые изначально были, по их мнению, сданы застройщиком с недоделками по инженерным сетям и КНС. Их возмущает «замкнутый круг» безответственности, перекладывание разными инстанциями вины друг на друга. Много вопросов к муниципалитету: инфраструктура «Взлётного» строилась мэрией на федеральные деньги. К тому же в доме №1 по улице Саунина много квартир переселенцев из ветхого и аварийного жилья и сирот.
29 декабря, кстати, в затопленный подвал на Саунина, 1 попытался спуститься председатель департамента ЖКХ мэрии Владимир Яриков. Не сумев туда войти, он пообещал жителям 12 января провести совещание по нерешаемой год проблеме.
Но проблема, как увидел ее прокурор области, до сих пор не решена.
«Выездным обследованием, проведенным прокуратурой Правобережного района Липецка 04.02.2026 с участием специалистов Государственной жилищной инспекции Липецкой области, в доме № 1 по ул. В. Саунина вскрыты остаточные следы затопления подвального помещения. Управляющей организацией своевременные меры по очистке подвала дома не приняты. По данному факту 13.02.2026 прокурор района внес предписание об устранении нарушений руководителю обслуживающей компании, во исполнение которого обществом незамедлительно приняты меры по осушению подвала, произведена его дезинфекция».
А еще согласно известной поговорке про награждение непричастных и наказание невиновных под прокурорскую раздачу 18 декабря, всего лишь на третий день исполнения ею обязанностей мэра Липецка, попала Светлана Бедрова! «Несвоевременное приятие мер по обслуживанию КНС послужило основанием для внесения прокурором района и.о. главы администрации Липецка представления об устранении нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере», — написал областной прокурор.
P.S. От Геннадия Анисимова перепало на орехи и Госжилинспекции. Прокуратура выяснила, что ведомство игнорировало многочисленные жалобы жителей «Взлетного» на бездеятельность УК «Гостиная». Руководству «управляшки» за 2025 год ГЖИ объявило только одно предостережение по фактам подтопления нечистотами подвалов. В итоге за нарушения требований ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» прокуратура 9 февраля внесла предостережение руководителю Госжилинспекции Вадиму Демихову.
