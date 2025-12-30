Все новости
Общество
829
сегодня, 15:47
40

Системный сбой: новоселы «Взлетного» задыхаются в канализационном смраде

Подвал дома на улице Василия Саунина, 1 затопило третий раз за год. Сегодня в него спускался председатель департамента ЖКХ липецкой мэрии.

В микрорайоне «Взлетный» развернулась типичная для многих липецких новостроек драма. Жители домов, сданных в 2024 году, с момента заселения борются не с мелкими недоделками, а с антисанитарной катастрофой: их подвалы регулярно затапливает канализационными стоками. История, похожая на инциденты на улицах Ударников и Фрунзе, здесь приобрела затяжной характер, обнажив полную неразбериху в ответственности за критически важную инфраструктуру.

Хронология потопа: от фекалий в подвале до негодующего МЧС

Проблема носит не разовый, а хронический характер, повторяясь с пугающей регулярностью.

27 февраля этого года подвал дома №1 на улице Саунина превратился в «фекальный бассейн». Нечистоты залили подвал по щиколотку и выше. Возмущенные бездействием УК «Гостиная» жители дома начали жаловаться во все инстанции на локальную экологическую катастрофу.

5 апреля подвал залило вновь. А 10 апреля нечистоты разлились в подвале соседнего дома №2 по улице Фурсова, угрожая коротким замыканием в щитовой. Жители взвыли: «Возьми ипотеку на 30 лет и плавай в дерьме!».

Тогда же, в апреле, после жалоб на то, что затопленные подвалы не могут служить укрытиями во время налетов БПЛА, подтопленные дома посетили сотрудники МЧС. Они зафиксировали ненадлежащее состояние подвалов, следы утечек и выдали предписание управляющей компании привести помещения в порядок, оборудовав их как безопасное убежище.

Несколько дней назад подвал дома на улице Саунина, 1 вновь наполнился канализационными стоками, а коридоры и этажи — вонью. Понимая, что на длинных новогодних праздниках их никто не выручит, жители дома сразу же забили во все колокола.



Вчера бригада «РВК-Липецк» прочистила засор на местной КНС, а новая УК «Единый Регион» начала осушать подвал. А сегодня вице-мэр Павел Кузнецов даже прислал в проблемный дом председателя департамента ЖКХ Владимира Ярикова. Тот, осмотрев подвал, пообещал липчанам уже 12 января провести совещание по нерешаемой год проблеме.

collage.png

f5cefbc4-38ba-4277-b738-4ef110f1d36b.jpg+2025-12-30-15.20.34+niz.jpg

Круговая порука безответственности: кто виноват и почему ничего не делается?

В попытках добиться ответа на вопросы «кто виноват» и «что делать» жители новостроек «Взлетного» прошли полный круг инстанций и столкнулись с классической ситуацией перекладывания ответственности.

По мнению жильцов, застройщик АО «ДСК», сдал заказчику, департаменту градостроительства и архитектуры мэрии, построенные не по ГОСТу канализационно-насосные станции и подвальные коммуникации. В мэрии утверждают, что коммунальная инфраструктура от застройщика — в полном порядке.

Получивший новую КНС департамент ЖКХ передал ее на обслуживание непрофильному МУП «Липецктеплосеть», у которого, как утверждают жители, нет нужной техники и компетенций. А профильная компания «РВК-Липецк» все это время заявляет, что пока КНС не находится на ее балансе, она работает только на устранение засоров по поручению городской администрации. Более того, горводоканал винит самих жителей, которые смывают в унитазы мусор и тряпки. Меж тем мэрия выделяет компании «РВК» деньги на очистку КНС. Например, по инициативе мэра Липецка Романа Ченцова в первом квартале 2026 года горводоканалу дадут на это 204 тысячи рублей.

Мнение жителей: разочарование, гнев и ощущение безнаказанности застройщика

Жители «Взлётного» высказываются резко и эмоционально. Их мнение о застройщике и ситуации в целом можно охарактеризовать несколькими тезисами.

Они чувствуют себя обманутыми, купив квартиры в домах, которые изначально были, по их мнению, сданы застройщиком с недоделками по инженерным сетям и КНС. Их возмущает «замкнутый круг» безответственности, перекладывание разными инстанциями вины друг на друга. Много вопросов к муниципалитету: инфраструктура «Взлётного» строилась мэрией на федеральные деньги. К тому же в доме №1 по улице Саунина много квартир переселенцев из ветхого и аварийного жилья и сирот.

— Нам осталось дойти только до администрации президента страны, раз наши обращения не дают толка.

Возможно, ситуация решится в первом квартале. По крайней мере, это было обещано вице-спикеру горсовета Игорю Подзорову на недавних слушаниях по проекту бюджета следующего года. Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сказала, что в первом квартале 2026 года «РВК-Липецк» должен взять КНС на свой баланс.

Не случайность, а системная проблема

История в микрорайоне «Взлётный» — не случайность. Это системная проблема.

Во-первых, неизвестно, насколько эффективно застройщики тратят миллиарды на строительство инженерных сетей и коммуникаций, которые потом передаются на баланс муниципалитета и ресурсоснабжающих компаний. В горсовете в этом году уже звучали обвинения со стороны эксплуатирующих организаций в адрес профильных департаментов мэрии, принимающих от частных строительных компаний построенные не по ГОСТу коммунальные сети и объекты. Более того, был обнародован факт строительства водопроводных сетей в «Елецком» из контрафактных труб! Во-вторых, застройщики могут продать инженерные сети вообще физлицам, как это было с высоткой на Фрунзе, а могут сдать дома в эксплуатацию со многими дефектами, как это было в случае с многоэтажкой на улице Ударников. Опять же вопрос: сделаны ли по ГОСТу канализация и КНС в «Звездном»?

В итоге ответственность за содержание инженерной инфраструктуры новостроек размывается между застройщиками, ресурсниками, управляющими компаниями и муниципалитетом. У нас любят принимать законы, которые осложняют людям жизнь. Но где же те законы, которые должны предотвращать потопы в новостройках?
«Взлетный»
ЖКХ
КНС
2
3
9
0
5

Комментарии (40)

Киса
12 минут назад
Акция Купи квартиру ДСК и получи вместо запаха новогодней ели, запах фекалий
Ответить
Это только
19 минут назад
начало, бегите оттуда, дома только сдали и уже такие проблемы
Ответить
Во, во.
8 минут назад
Я им тоже самое а начале года говорил. Не понимают. Ну тупые, как говорил Задорнов.
Ответить
Рус
19 минут назад
Сколько уже нас будет травить эта КНС???? На каждой встрече с жильцами вы твердите что работаете над решением проблемы, а результата 0
Ответить
Сокол
24 минуты назад
Как же жалко людей. Они оказались , просто, в скотских условиях. Один на один со своей бедой! На каждом шагу пишите название застройщика, что бы все знали, у кого нельзя покупать квартиры. И позор всем, кто получает деньги и ничего не делают! УК, в администрации, вы совсем совесть потеряли?
Ответить
Главвроткот
25 минут назад
Работал там при строительстве этих избушек, простоят они не более пяти лет
Ответить
Киса
23 минуты назад
В чем причина?
Ответить
Киса
31 минуту назад
Да школа в которой тоже со всех щелей дует)
Ответить
Лиза
32 минуты назад
Сочувствую жильцам. Одними совещаниями проблему не решить. Надо обращаться к Бастрыкину.
Ответить
Евгения
26 минут назад
Мы обращались уже куда только можно и нельзя! Никто не реагирует на ситуацию
Ответить
ДСК
34 минуты назад
Только сегодня и только сейчас скидка на квартиры на Саунина! Спешите приобрести квартиру в лучшем районе города! Новая школа затмит собой все наши недоделки!
Ответить
Михал
37 минут назад
Почему бы жильцам не скинуться и сделать общий сортир во дворе
Ответить
Ну что
39 минут назад
председатель, нюхнул пороху?)
Ответить
