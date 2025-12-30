Липецкая вечЁрка: липчанин вытащил детей из полыньи, рокировка в мэрии и три дня взаперти из-за лифта
сегодня, 15:47
Системный сбой: новоселы «Взлетного» задыхаются в канализационном смраде
Подвал дома на улице Василия Саунина, 1 затопило третий раз за год. Сегодня в него спускался председатель департамента ЖКХ липецкой мэрии.
Хронология потопа: от фекалий в подвале до негодующего МЧС
Проблема носит не разовый, а хронический характер, повторяясь с пугающей регулярностью.
27 февраля этого года подвал дома №1 на улице Саунина превратился в «фекальный бассейн». Нечистоты залили подвал по щиколотку и выше. Возмущенные бездействием УК «Гостиная» жители дома начали жаловаться во все инстанции на локальную экологическую катастрофу.
5 апреля подвал залило вновь. А 10 апреля нечистоты разлились в подвале соседнего дома №2 по улице Фурсова, угрожая коротким замыканием в щитовой. Жители взвыли: «Возьми ипотеку на 30 лет и плавай в дерьме!».
Тогда же, в апреле, после жалоб на то, что затопленные подвалы не могут служить укрытиями во время налетов БПЛА, подтопленные дома посетили сотрудники МЧС. Они зафиксировали ненадлежащее состояние подвалов, следы утечек и выдали предписание управляющей компании привести помещения в порядок, оборудовав их как безопасное убежище.
Несколько дней назад подвал дома на улице Саунина, 1 вновь наполнился канализационными стоками, а коридоры и этажи — вонью. Понимая, что на длинных новогодних праздниках их никто не выручит, жители дома сразу же забили во все колокола.
Вчера бригада «РВК-Липецк» прочистила засор на местной КНС, а новая УК «Единый Регион» начала осушать подвал. А сегодня вице-мэр Павел Кузнецов даже прислал в проблемный дом председателя департамента ЖКХ Владимира Ярикова. Тот, осмотрев подвал, пообещал липчанам уже 12 января провести совещание по нерешаемой год проблеме.
Круговая порука безответственности: кто виноват и почему ничего не делается?
В попытках добиться ответа на вопросы «кто виноват» и «что делать» жители новостроек «Взлетного» прошли полный круг инстанций и столкнулись с классической ситуацией перекладывания ответственности.
По мнению жильцов, застройщик АО «ДСК», сдал заказчику, департаменту градостроительства и архитектуры мэрии, построенные не по ГОСТу канализационно-насосные станции и подвальные коммуникации. В мэрии утверждают, что коммунальная инфраструктура от застройщика — в полном порядке.
Получивший новую КНС департамент ЖКХ передал ее на обслуживание непрофильному МУП «Липецктеплосеть», у которого, как утверждают жители, нет нужной техники и компетенций. А профильная компания «РВК-Липецк» все это время заявляет, что пока КНС не находится на ее балансе, она работает только на устранение засоров по поручению городской администрации. Более того, горводоканал винит самих жителей, которые смывают в унитазы мусор и тряпки. Меж тем мэрия выделяет компании «РВК» деньги на очистку КНС. Например, по инициативе мэра Липецка Романа Ченцова в первом квартале 2026 года горводоканалу дадут на это 204 тысячи рублей.
Мнение жителей: разочарование, гнев и ощущение безнаказанности застройщика
Жители «Взлётного» высказываются резко и эмоционально. Их мнение о застройщике и ситуации в целом можно охарактеризовать несколькими тезисами.
Они чувствуют себя обманутыми, купив квартиры в домах, которые изначально были, по их мнению, сданы застройщиком с недоделками по инженерным сетям и КНС. Их возмущает «замкнутый круг» безответственности, перекладывание разными инстанциями вины друг на друга. Много вопросов к муниципалитету: инфраструктура «Взлётного» строилась мэрией на федеральные деньги. К тому же в доме №1 по улице Саунина много квартир переселенцев из ветхого и аварийного жилья и сирот.
— Нам осталось дойти только до администрации президента страны, раз наши обращения не дают толка.
Возможно, ситуация решится в первом квартале. По крайней мере, это было обещано вице-спикеру горсовета Игорю Подзорову на недавних слушаниях по проекту бюджета следующего года. Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сказала, что в первом квартале 2026 года «РВК-Липецк» должен взять КНС на свой баланс.
Не случайность, а системная проблема
История в микрорайоне «Взлётный» — не случайность. Это системная проблема.
Во-первых, неизвестно, насколько эффективно застройщики тратят миллиарды на строительство инженерных сетей и коммуникаций, которые потом передаются на баланс муниципалитета и ресурсоснабжающих компаний. В горсовете в этом году уже звучали обвинения со стороны эксплуатирующих организаций в адрес профильных департаментов мэрии, принимающих от частных строительных компаний построенные не по ГОСТу коммунальные сети и объекты. Более того, был обнародован факт строительства водопроводных сетей в «Елецком» из контрафактных труб! Во-вторых, застройщики могут продать инженерные сети вообще физлицам, как это было с высоткой на Фрунзе, а могут сдать дома в эксплуатацию со многими дефектами, как это было в случае с многоэтажкой на улице Ударников. Опять же вопрос: сделаны ли по ГОСТу канализация и КНС в «Звездном»?
В итоге ответственность за содержание инженерной инфраструктуры новостроек размывается между застройщиками, ресурсниками, управляющими компаниями и муниципалитетом. У нас любят принимать законы, которые осложняют людям жизнь. Но где же те законы, которые должны предотвращать потопы в новостройках?
