В расчищенный двор приехал самосвал и свалил огромный кузов снега
Общество
Скандал на похоронах: за мат на кладбище оштрафована сестра умершего
Происшествия
По делу о стрельбе на улице Бехтеева вынесен приговор: 16 и 15 лет строгого режима
Общество
Бензин из вагона-цистерны воровали машинисты, помощники и безработный
Происшествия
Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Происшествия
ГАИ не в восторге от состояния подъездов к Петровскому мосту в Липецке
Общество
Третья крыша за день обрушилась под тяжестью снега
Происшествия
Комитет облсовета по ЖКХ оказался обезглавлен
Общество
На обустройство «Петропарка» выделены еще 74,7 миллиона рублей
Общество
516 фигурантов уголовных дел заключили контракты на военную службу
Общество
Липецкую многоэтажку заливает талой водой
Общество
Плей-офф не будет: «Липецк» потерпел 9-е поражение за один месяц
Спорт
«Писающей трубой» оказалась ливнёвка
Общество
Разбившийся снегоход был зарегистрирован, но водитель не учился его управлению
Происшествия
«ВАЗ» на чаплыгинской трассе загорелся после взрыва газового баллончика
Происшествия
Редкий день: на дорогах области ни одного пострадавшего
Происшествия
Сегодня в Липецке: кино с несравненной Джоли, истинный смысл улыбок и мистический концерт
Общество
Мэрия нашла 50 миллионов рублей на новый пешеходный мост через железную дорогу на улице Гайдара
Общество
Бывший работник лизинговой компании украл с ее склада дорогую дробилку
Происшествия
«Не принимай на свой счёт, брат», – известный новобранец «Металлурга» после гола двухметровому вратарю
Спорт
Спорт
351
сегодня, 11:02

«Не принимай на свой счёт, брат», – известный новобранец «Металлурга» после гола двухметровому вратарю

Автор гола в финале Кубка России забил за нашу команду в первой же игре.

Липецкий «Металлург» в контрольном матче победил прошлогоднего возмутителя спокойствия в Кубке России «Кристалл-МЭЗТ» из Борисоглебска – 4:0.

В августе-сентябре прошлого года команда из Воронежской области в кубковых матчах победила «Шумбрат» из Мордовии, «Муром» и тамбовский «Спартак». В итоге чемпионы СФФ «Центр»-2026 добились права сыграть со столичным «Торпедо», хотя и уступили – 1:3, прославились на всю страну – игру показывал телеканал «Матч-ТВ».

Но «Металлург» постепенно приучает общественность к мысли, что сезон-2026 может стать совсем не таким, как многие предыдущие. Уже зимой команда Сергей Хрипункова демонстрирует качественную атакующую игру, побеждает, и при этом собрала один из сильнейших составов в «дивизионе Б»,

В первом тайме «сталевары» выпустили условную «основу» и ещё до перерыва забили три безответных мяча. Характерно, что отличились новички нашей команды. Счёт на исходе получаса игры открыл крайний форвард Владислав Агалаков, зимой перешедший к нам из «Знамени Труда» (Орехово-Зуево).

й11.jpg

Агалаков открывает счёт в матче

А затем на авансцену вышел, пожалуй, самый знаменитый новобранец липчан центр форвард обладатель Кубка России Алексей Скворцов. 34-летний форвард прибыл в Липецк буквально накануне игры, но за счёт опыта смотрелся в составе, как влитой, связав в единое целое крылья нашей атаки. Трио Агалаков–Скорцов–Дмитрий Савин по потенциалу, пожалуй, сильнейшее в «подгруппе №3». И своего скворцов добился быстро: на 37-й минуте заработал пенальти и сам же его реализовал.

1.jpg

Первая пристрелка звёздного Скворцова по воротам соперника в майке "Металлурга"

После гола Скворцов подбежал к двухметровому вратарю соперника Дмитрию Вялову (в 2023-24 гг. являлся голкипером «Металлурга») и весело прошептал ему на ухо: «Не принимай на свой счёт, брат! Это не твоя вина». Скворцов и Вялов знакомы по «Тамбову», а вообще новобранец липчан известен по выступлениям за такие известные клубы, как красноярский «Енисей», «Нижний Новгород», «Оренбург» и другие. 

й22.jpg

Скворцов и Вялов давние друзья
Любопытно, что в финале Кубка России в 2018 году он забил гол… своему новому партнёру по «Металлургу» играющему тренеру Вратарей Александру Кобзеву. В день Победы 9 мая на «Волгоград-Арене» его «Тосно» из Ленинградской области победило курский «Авангард» – 2:1. В 2023-25 гг. в ивановском «Текстильщике» Скворцов забивал чуть ли не в каждом третьем матче: в 67 играх 21 гол. К нам перешёл из новосибирской «Сибири».

333.jpg

Скворцов в большинстве атак вёл команду за собой

Третий мяч «Металлурга» в ворота «Кристалла-МЭЗТ» после подачи углового забил центральный защитник Максим Веденеев. В своё время московский «Спартак» включал своего воспитанника в заявку на матчи РПЛ, а к нам 22-летний футболист перешёл из краснодарской «Кубани», за которую сыграл ровно 70 матчей, в том числе 13 – в сезоне 2025/26, будучи основным ЦЗ в подгруппе «Серебро». Как и Скворцов, Веденеев присоединился к новым партнёрам только накануне матча и впервые играл вместе с ними.

Во втором тайме тренеры липчан выпустили абсолютно новый состав, в котором уже было много молодёжи. Но и эти парни наиграли на свой гол: на 79-й минуте отличился 18-летний воспитанник липецкого футбола Роман Ведищев.

й12.jpg

Сегодня «Металлург» отправился на сбор в Лоо, что в окрестностях Сочи. Тренироваться команда будет на функциональной «Лоо-Арене», а жить в корпусе в паре метров от искусственного футбольного поля. Липчане облюбовали эту базу и приезжают уже третий год подряд. Контрольных матчей на юге будет уже шесть…
Футбол
«Металлург»
Алексей Скворцов
