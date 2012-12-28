«Не принимай на свой счёт, брат», – известный новобранец «Металлурга» после гола двухметровому вратарю

Автор гола в финале Кубка России забил за нашу команду в первой же игре.









Агалаков открывает счёт в матче

А затем на авансцену вышел, пожалуй, самый знаменитый новобранец липчан центр форвард обладатель Кубка России Алексей Скворцов. 34-летний форвард прибыл в Липецк буквально накануне игры, но за счёт опыта смотрелся в составе, как влитой, связав в единое целое крылья нашей атаки. Трио Агалаков–Скорцов–Дмитрий Савин по потенциалу, пожалуй, сильнейшее в «подгруппе №3». И своего скворцов добился быстро: на 37-й минуте заработал пенальти и сам же его реализовал.









Первая пристрелка звёздного Скворцова по воротам соперника в майке "Металлурга"

После гола Скворцов подбежал к двухметровому вратарю соперника Дмитрию Вялову (в 2023-24 гг. являлся голкипером «Металлурга» ) и весело прошептал ему на ухо: «Не принимай на свой счёт, брат! Это не твоя вина». Скворцов и Вялов знакомы по «Тамбову», а вообще новобранец липчан известен по выступлениям за такие известные клубы, как красноярский «Енисей», «Нижний Новгород», «Оренбург» и другие.









Скворцов и Вялов давние друзья

Любопытно, что в финале Кубка России в 2018 году он забил гол… своему новому партнёру по «Металлургу» играющему тренеру Вратарей Александру Кобзеву. В день Победы 9 мая на «Волгоград-Арене» его «Тосно» из Ленинградской области победило курский «Авангард» – 2:1. В 2023-25 гг. в ивановском «Текстильщике» Скворцов забивал чуть ли не в каждом третьем матче: в 67 играх 21 гол. К нам перешёл из новосибирской «Сибири».









Скворцов в большинстве атак вёл команду за собой

Во втором тайме тренеры липчан выпустили абсолютно новый состав, в котором уже было много молодёжи. Но и эти парни наиграли на свой гол: на 79-й минуте отличился 18-летний воспитанник липецкого футбола Роман Ведищев.







