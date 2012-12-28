«Не принимай на свой счёт, брат», – известный новобранец «Металлурга» после гола двухметровому вратарю

Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
сегодня, 11:02
Автор гола в финале Кубка России забил за нашу команду в первой же игре.
В августе-сентябре прошлого года команда из Воронежской области в кубковых матчах победила «Шумбрат» из Мордовии, «Муром» и тамбовский «Спартак». В итоге чемпионы СФФ «Центр»-2026 добились права сыграть со столичным «Торпедо», хотя и уступили – 1:3, прославились на всю страну – игру показывал телеканал «Матч-ТВ».
Но «Металлург» постепенно приучает общественность к мысли, что сезон-2026 может стать совсем не таким, как многие предыдущие. Уже зимой команда Сергей Хрипункова демонстрирует качественную атакующую игру, побеждает, и при этом собрала один из сильнейших составов в «дивизионе Б»,
В первом тайме «сталевары» выпустили условную «основу» и ещё до перерыва забили три безответных мяча. Характерно, что отличились новички нашей команды. Счёт на исходе получаса игры открыл крайний форвард Владислав Агалаков, зимой перешедший к нам из «Знамени Труда» (Орехово-Зуево).
Агалаков открывает счёт в матче
А затем на авансцену вышел, пожалуй, самый знаменитый новобранец липчан центр форвард обладатель Кубка России Алексей Скворцов. 34-летний форвард прибыл в Липецк буквально накануне игры, но за счёт опыта смотрелся в составе, как влитой, связав в единое целое крылья нашей атаки. Трио Агалаков–Скорцов–Дмитрий Савин по потенциалу, пожалуй, сильнейшее в «подгруппе №3». И своего скворцов добился быстро: на 37-й минуте заработал пенальти и сам же его реализовал.
Первая пристрелка звёздного Скворцова по воротам соперника в майке "Металлурга"
После гола Скворцов подбежал к двухметровому вратарю соперника Дмитрию Вялову (в 2023-24 гг. являлся голкипером «Металлурга») и весело прошептал ему на ухо: «Не принимай на свой счёт, брат! Это не твоя вина». Скворцов и Вялов знакомы по «Тамбову», а вообще новобранец липчан известен по выступлениям за такие известные клубы, как красноярский «Енисей», «Нижний Новгород», «Оренбург» и другие.
Скворцов и Вялов давние друзья
Любопытно, что в финале Кубка России в 2018 году он забил гол… своему новому партнёру по «Металлургу» играющему тренеру Вратарей Александру Кобзеву. В день Победы 9 мая на «Волгоград-Арене» его «Тосно» из Ленинградской области победило курский «Авангард» – 2:1. В 2023-25 гг. в ивановском «Текстильщике» Скворцов забивал чуть ли не в каждом третьем матче: в 67 играх 21 гол. К нам перешёл из новосибирской «Сибири».
Скворцов в большинстве атак вёл команду за собой
Третий мяч «Металлурга» в ворота «Кристалла-МЭЗТ» после подачи углового забил центральный защитник Максим Веденеев. В своё время московский «Спартак» включал своего воспитанника в заявку на матчи РПЛ, а к нам 22-летний футболист перешёл из краснодарской «Кубани», за которую сыграл ровно 70 матчей, в том числе 13 – в сезоне 2025/26, будучи основным ЦЗ в подгруппе «Серебро». Как и Скворцов, Веденеев присоединился к новым партнёрам только накануне матча и впервые играл вместе с ними.
Во втором тайме тренеры липчан выпустили абсолютно новый состав, в котором уже было много молодёжи. Но и эти парни наиграли на свой гол: на 79-й минуте отличился 18-летний воспитанник липецкого футбола Роман Ведищев.
Сегодня «Металлург» отправился на сбор в Лоо, что в окрестностях Сочи. Тренироваться команда будет на функциональной «Лоо-Арене», а жить в корпусе в паре метров от искусственного футбольного поля. Липчане облюбовали эту базу и приезжают уже третий год подряд. Контрольных матчей на юге будет уже шесть…
