сегодня, 14:53
21-летняя липчанка заплатила за устройство на работу 350 000 рублей
Мошенники водили её за нос почти две недели.
Двоих обманули, попросив денег взаймы от лица знакомых. 50-летняя женщина лишилась так 20 000 рублей, 58-летняя — 31 000 рублей.
Также в полицию пришла 50-летняя женщина, 25-летняя дочь которой перевела с её счёта на «безопасный счёт» 225 000 рублей. С таким же заявлением обратился 46-летний мужчина — его 19-летняя дочь 23 февраля перевела мошенникам по QR-коду в приложении 97 000 рублей.
А 43-летний житель Тербунов заплатил 4000 рублей за интим-услуги, как оказалось — мошенникам.
