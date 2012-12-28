21-летняя липчанка заплатила за устройство на работу 350 000 рублей

Мошенники водили её за нос почти две недели.

24 февраля в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 21-летняя девушка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, почти две недели она вела переговоры по поводу устройства на работу и в результате мошенники выманили у неё 350 000 рублей.Двоих обманули, попросив денег взаймы от лица знакомых. 50-летняя женщина лишилась так 20 000 рублей, 58-летняя — 31 000 рублей.Также в полицию пришла 50-летняя женщина, 25-летняя дочь которой перевела с её счёта на «безопасный счёт» 225 000 рублей. С таким же заявлением обратился 46-летний мужчина — его 19-летняя дочь 23 февраля перевела мошенникам по QR-коду в приложении 97 000 рублей.А 43-летний житель Тербунов заплатил 4000 рублей за интим-услуги, как оказалось — мошенникам.