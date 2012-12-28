Все новости
Общество
397
сегодня, 12:08
4

Ремонт одного метра дороги между областным и арбитражным судами в Липецке оценили в 47 000 рублей

Всего за обновление 330 метров дороги по улице Карла Маркса управление главного смотрителя готово отдать 15,5 миллионов.

Сегодня администрация Липецка сообщила о том, что на этой неделе зимним литым асфальтом будет отремонтирована улица Карла Маркса. А этим летом 330 метров дороги между областным и арбитражным судами обновят уже горячим асфальтом: торги на это объявлены управлением главного смотрителя Липецка.

На торги выставлен участок дороги по улице Карла Маркса от площади Петра Великого, 5 до площади Петра Великого, 7. Начальная цена контракта — 15 511 727 рублей. Если учесть, что между этими зданиями максимум 330 метров, то ремонт одного погонного метра дороги между областным и арбитражным судами оценен в 47 000 рублей. Средства на ремонт дороги у УГС остались еще с прошлого года — это экономия, сложившаяся на торгах по обновлению улично-дорожной сети.

Подрядчику предстоит снять с дороги старый асфальт и постелить два слоя нового, нанести на обновленное покрытие разметку. Также в контракт попал ремонт небольшого участка тротуара — переход от Дворца правосудия к скверу пограничников. Дата окончания работ — 31 августа.

Напомним, что в последний раз улицу Карла Маркса на всем ее протяжении ремонтировали в 2013 году. Тогда подрядчик мэрии, компания «СК-Союз» поменяла асфальт на площади более 20 тысяч квадратных метров и отремонтировала тротуары. А в прошлом году компания «Инфинити Групп» заасфальтировала подъезды к Петровскому мосту. Однако долго на этой улице асфальт не держится. Одна из причин — высокий уровень грунтовых вод в низине, где расположена площадь Карла Маркса, другая причина — частые аварии на водопроводных и тепловых сетях. Из-за этого на дороге периодически проваливается асфальт. А в январе 2021 года из-за дефектов покрытия сразу восемь автомобилей лишились колес и подвесок у арбитражного суда.
ремонт дорог
Комментарии (4)

Учитель
1 минуту назад
Он в половину дешевле стоит , Все в свободном доступе сколько стоит метр дорожного покрытия с хорошим материалом, развод очередной!!!!!!!
Мишка
39 минут назад
Летом асфальт, зимой снег. Откуда ценник??? Я работаю за квадратный метр асфальта в месяц?
реалист
23 минуты назад
а некоторые получают пенсию за треть метра
Асфальт
51 минуту назад
С золотой крошкой?
