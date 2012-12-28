В Липецке из-за нехватки полицейских на ночное патрулирование зачастую выходят два-три наряда ППС
Ремонт одного метра дороги между областным и арбитражным судами в Липецке оценили в 47 000 рублей
Всего за обновление 330 метров дороги по улице Карла Маркса управление главного смотрителя готово отдать 15,5 миллионов.
На торги выставлен участок дороги по улице Карла Маркса от площади Петра Великого, 5 до площади Петра Великого, 7. Начальная цена контракта — 15 511 727 рублей. Если учесть, что между этими зданиями максимум 330 метров, то ремонт одного погонного метра дороги между областным и арбитражным судами оценен в 47 000 рублей. Средства на ремонт дороги у УГС остались еще с прошлого года — это экономия, сложившаяся на торгах по обновлению улично-дорожной сети.
Подрядчику предстоит снять с дороги старый асфальт и постелить два слоя нового, нанести на обновленное покрытие разметку. Также в контракт попал ремонт небольшого участка тротуара — переход от Дворца правосудия к скверу пограничников. Дата окончания работ — 31 августа.
Напомним, что в последний раз улицу Карла Маркса на всем ее протяжении ремонтировали в 2013 году. Тогда подрядчик мэрии, компания «СК-Союз» поменяла асфальт на площади более 20 тысяч квадратных метров и отремонтировала тротуары. А в прошлом году компания «Инфинити Групп» заасфальтировала подъезды к Петровскому мосту. Однако долго на этой улице асфальт не держится. Одна из причин — высокий уровень грунтовых вод в низине, где расположена площадь Карла Маркса, другая причина — частые аварии на водопроводных и тепловых сетях. Из-за этого на дороге периодически проваливается асфальт. А в январе 2021 года из-за дефектов покрытия сразу восемь автомобилей лишились колес и подвесок у арбитражного суда.
