Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Общество
В Липецкую область идёт весна
Погода в Липецке
На остановке автобус насмерть сбил пешехода: дело дошло до суда
Происшествия
Улицу Лавочкина посыпали песком поверх сугробов
Общество
Второй век разменял житель Ельца Алексей Собов
Общество
В Ельце угощали блинами красными, тыквенными и с щучьей икрой
Общество
22-летний парень пострадал в аварии на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
На улице Космонавтов отключат холодную воду
Общество
Для нескольких муниципальных округов Липецкой области объявлен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
У «Ашана» нашли труп
Происшествия
Читать все
Липецкий горсовет сегодня примет отставку мэра
Политика
Депутаты горсовета единогласно приняли отставку мэра Липецка
Политика
Деньги за фотосессию ушли мошенникам
Происшествия
Иностранец пытался подкупить офицера ФСБ для организации канала незаконной миграции
Происшествия
У «Ашана» нашли труп
Происшествия
Умер первый председатель липецкого отделения общества «Память» Юрий Берников
Общество
За неделю ОРВИ заболели 4886 человек
Здоровье
73-летний мужчина во время пожара в Задонском округе
Происшествия
Металлурги выводят учебную базу ЛГТУ на новый уровень
Общество
22-летний парень пострадал в аварии на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
Читать все
В России
16
11 минут назад

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит изменения миграционной политики

Законопроект о совершенствовании миграционной политики будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. Документ уже направлен в профильный комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет законопроект о внесении изменений в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

По его словам, правительство подготовило новый законопроект, нацеленный на дальнейшее совершенствование миграционной политики в России, и внесло его в нижнюю палату парламента, — сообщает пресс-служба Госдумы.

Согласно новым нормам, трудовых мигрантов обяжут уплачивать налог в виде фиксированного авансового платежа не только за себя, но и за всех неработающих членов семьи, находящихся в России на их иждивении. При этом срок пребывания иностранца и его родственников будет строго привязан к длительности трудовых отношений.

Кроме того, дети мигрантов по достижении 18-летнего возраста будут обязаны покинуть территорию страны в течение 30 дней, если у них нет иных законных оснований для проживания.

Законопроект также предусматривает аннулирование патента или разрешения на работу, если иностранец не предоставил информацию о своих доходах. Аналогичная мера будет применяться, если заработок мигранта окажется ниже прожиточного минимума с учётом регионального коэффициента в расчёте на каждого члена семьи.

Ужесточатся требования и к получению разрешения на временное проживание или вида на жительство. Документы не выдадут либо аннулируют в том случае, если человек официально трудился менее десяти месяцев в течение года.

«Предлагаемые меры позволят расширить механизмы контроля за их доходами, легальностью пребывания, а также сократить нагрузку на социальную инфраструктуру страны», — отметил Володин.
мигранты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить