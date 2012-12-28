Госдума в приоритетном порядке рассмотрит изменения миграционной политики

Законопроект о совершенствовании миграционной политики будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке. Документ уже направлен в профильный комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.