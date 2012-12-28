Все новости
Происшествия
294
сегодня, 08:44
1

57-летний мужчина пострадал во время пожара в Усманском округе

Горела надворная постройка.

Утром 19 февраля во время пожара в надворной постройке в селе  Крутченская Байгора Усманского округа пострадал 57-летний мужчина. Огонь повредил отделку, имущество и часть конструкции крыши на 12 из 24 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Тем же утром в селе Нижний Ламовец Долгоруковского округа сгорел жилой дом площадью 144 квадратных метра, а на 442 километре трассы «Дон» в Задонском округе сгорела часть прицепа автомобиля «Ситрак».

Днем в Липецке на улице Московской в девятиэтажке подгорела пища, а на улице Свиридова — горели моторный отсек и салон автомобиля «Лада Гранта».

Вечером 19 февраля в селе Воробьевка Хлевенского округа сгорела надворная постройка. Ночью 20 февраля в одном из помещений двухквартирного жилого дома в деревне Екатериновка Долгоруковского округа огонь повредил отделку и вещи на пяти квадратных метрах.
МЧС
пожар
0
3
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Кузя
14 минут назад
Ничего! Скоро срочников в МЧС призовут и качество тушения пожаров улучшится.
Ответить
