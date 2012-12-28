«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Происшествия
294
сегодня, 08:44
1
57-летний мужчина пострадал во время пожара в Усманском округе
Горела надворная постройка.
Тем же утром в селе Нижний Ламовец Долгоруковского округа сгорел жилой дом площадью 144 квадратных метра, а на 442 километре трассы «Дон» в Задонском округе сгорела часть прицепа автомобиля «Ситрак».
Днем в Липецке на улице Московской в девятиэтажке подгорела пища, а на улице Свиридова — горели моторный отсек и салон автомобиля «Лада Гранта».
Вечером 19 февраля в селе Воробьевка Хлевенского округа сгорела надворная постройка. Ночью 20 февраля в одном из помещений двухквартирного жилого дома в деревне Екатериновка Долгоруковского округа огонь повредил отделку и вещи на пяти квадратных метрах.
0
3
0
0
0
Комментарии (1)