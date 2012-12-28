57-летний мужчина пострадал во время пожара в Усманском округе

Горела надворная постройка.

Утром 19 февраля во время пожара в надворной постройке в селе Крутченская Байгора Усманского округа пострадал 57-летний мужчина. Огонь повредил отделку, имущество и часть конструкции крыши на 12 из 24 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Тем же утром в селе Нижний Ламовец Долгоруковского округа сгорел жилой дом площадью 144 квадратных метра, а на 442 километре трассы «Дон» в Задонском округе сгорела часть прицепа автомобиля «Ситрак».Днем в Липецке на улице Московской в девятиэтажке подгорела пища, а на улице Свиридова — горели моторный отсек и салон автомобиля «Лада Гранта».Вечером 19 февраля в селе Воробьевка Хлевенского округа сгорела надворная постройка. Ночью 20 февраля в одном из помещений двухквартирного жилого дома в деревне Екатериновка Долгоруковского округа огонь повредил отделку и вещи на пяти квадратных метрах.