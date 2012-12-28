Подсудимым по делу о стрельбе на улице Бехтеева гособвинитель запросил 17,5 и 17 лет колонии строгого режима
Счетная палата Липецка не дала подрядчику дважды заработать на строительстве забора вокруг «Петропарка»
В России
44
48 минут назад
В Минцифры объяснили ограничение работы Telegram нарушением федерального законодательства
Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов мессенджера «Teлеграм» на основании требований федерального законодательства.
«Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основание: систематическое и постоянное нарушение мессенджером требований федерального закона», — сказал министр.
По его словам, платформа проигнорировала 150 тысяч запросов от российской стороны, в которых требовалось удалить запрещенный контент.
Он напомнил, что согласно закону, мессенджер, работающий на территории РФ, обязан реализовать требования по хранению в стране записи голосовых звонков и содержание сообщений, а также должны быть обеспечены требования по предоставлению доступа к информации правоохранительных органов в рамках их работы по решению суда. Кроме того, по словам министра, в течение суток после получения требований со стороны Роскомнадзора, администрация мессенджера должна осуществить блокировку противоправного контента.
0
0
0
0
0
Комментарии