В России
44
48 минут назад

В Минцифры объяснили ограничение работы Telegram нарушением федерального законодательства

Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов мессенджера «Teлеграм» на основании требований федерального законодательства.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что ведомство пошло на такой шаг на основании требований федерального законодательства, — передает ТАСС.

«Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основание: систематическое и постоянное нарушение мессенджером требований федерального закона», — сказал министр.

По его словам, платформа проигнорировала 150 тысяч запросов от российской стороны, в которых требовалось удалить запрещенный контент.

Он напомнил, что согласно закону, мессенджер, работающий на территории РФ, обязан реализовать требования по хранению в стране записи голосовых звонков и содержание сообщений, а также должны быть обеспечены требования по предоставлению доступа к информации правоохранительных органов в рамках их работы по решению суда. Кроме того, по словам министра, в течение суток после получения требований со стороны Роскомнадзора, администрация мессенджера должна осуществить блокировку противоправного контента.
Telegram
блокировка
ограничение
