В мире
26
57 минут назад
Российская делегация прибыла на новый раунд переговоров в Женеве
Борт с российскими представителями, возглавляемыми помощником президента Владимиром Мединским, успешно совершил посадку в аэропорту Женевы.
«Самолет приземлился», — подтвердил источник.
Перелет из Москвы в Женеву составил девять часов и проходил в облет недружественных стран. Для непосредственного пролета на территорию Швейцарии было предоставлено воздушное пространство Италии. Очередной раунд переговоров по Украине состоится в Женеве 17-18 февраля. Встреча пройдет в трехстороннем формате с участием РФ, США и Украины.
На встрече планируют обсудить ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Может быть затронута и тема Запорожской АЭС. В Женеве также пройдут встречи рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, президент Владимир Путин дал членам делегации инструкции по переговорам. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме «157 на 157», — передает РИА Новости.
