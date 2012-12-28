Все новости
В России
1 минуту назад

В российских школах появится новая программа «Обучение служением»

В обязательный школьный предмет «Индивидуальный проект» с сентября включат программу «Обучение служением».

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что с сентября 2026 года в обязательный школьный предмет «индивидуальный проект» включат программу «Обучение служением. Первые», в рамках которой ученики решают социальные задачи НКО, государства и социального бизнеса. По его словам, эта программа поможет школьникам раскрыть свой потенциал в общественных проектах, — передает РБК.

«Современному школьнику важно не только знать, но и уметь применять на практике полученные на уроках знания. Программа «Обучение служением. Первые» усилит именно эту составляющую. Она поможет ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению», — говорится в заявлении министра. Раньше эта программа была доступна в рамках внеурочной деятельности, но теперь школы смогут внедрять ее в учебную программу 10–11-х классов.

Участвуя в программе «Обучение служением», школьники из Нижнего Новгорода помогали пожилым людям освоить использование смартфонов, а десятиклассницы школы в Ханты-Мансийске по заказу общественной организации «СборХМ» создали блокнот с биографиями местных жителей, которые стали участниками военной операции.

За успешную реализацию проектов в рамках программы участники получают до 25 волонтерских часов на платформе «Добро.рф». В будущем их можно использовать, чтобы получить дополнительные баллы к ЕГЭ, баллы также дают преимущество при получении грантов, стипендий и трудоустройстве, сказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель «Добро.рф» Артем Метелев. В зависимости от вуза за волонтерство можно получить от 1 до 10 дополнительных баллов.

По данным Минпросвещения, в сентябре 2025 года к программе «Обучение служением. Первые» присоединились 1,6 тысячи школ и 192 учреждения среднего профессионального образования в 30 пилотных регионах России. По мнению Метелева, перевод программы в обязательный учебный предмет поможет вовлечь больше людей в помощь некоммерческим организациям и фондам.

В рамках предмета «индивидуальный проект» ученики старшей школы должны провести исследовательскую или творческую работу под руководством учителя, а затем защитить ее.

Программа «Обучение служением. Первые» стартовала в 2024 году. В рамках нее школьники могут выполнять реальные задачи некоммерческих организаций, бизнес-компаний или госучреждений. Проекты проводятся под руководством наставников — педагогов или студентов, на них выделяют от 70 до 140 часов, в среднем проект выполняется в течение одного или двух лет. Программу реализует платформа «Добро.рф» вместе с «Движением первых» при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи.

