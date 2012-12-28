«Снесли трое ворот и зашагали по Студёновской»: а знаете ли вы о демонстрации алкоголиков?
От ночного клуба на Советской госпитализированы несколько подростков
У всех токсическое отравление. Один из подростков также получил травмы, характерные при падении с высоты.
Как рассказала GOROD48 министр здравоохранения области Лилия Самошина, бригады скорой доставили от клуба в областную детскую больницу трёх 15-16-летних юношей и девушку. У всех признаки токсического отравления неизвестным веществом. Один из юношей также имеет признаки падения с высоты. Он в тяжелом состоянии, как и девушка.
Медики определяют, какое именно вещество вызвало отравление.
