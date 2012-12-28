Все новости
Будущим мэром Липецка в сети назвали Давида Тодуа
Общество
«Снесли трое ворот и зашагали по Студёновской»: а знаете ли вы о демонстрации алкоголиков?
А знаете ли вы
В Липецке жители двух новых домов сутки мерзнут без отопления
Общество
40-летний учитель физкультуры из Станового выиграл «Лыжню России» в четвёртый раз
Спорт
Над Липецкой областью сбит беспилотник
Общество
«Лыжня России» в Липецке собрала больше тысячи участников
Спорт
Данковчанин напал на двух женщин в магазине
Происшествия
В Липецке на «Зеленом острове» дан старт главному забегу «Лыжни России»
Спорт
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Грязинская пенсионерка лишилась почти 200 тысяч рублей после звонка из «магазина цветов»
Происшествия
Будущим мэром Липецка в сети назвали Давида Тодуа
Общество
40-летний учитель физкультуры из Станового выиграл «Лыжню России» в четвёртый раз
Спорт
В Липецке на «Зеленом острове» дан старт главному забегу «Лыжни России»
Спорт
Атлантический циклон удерживает в Липецкой области теплую и дождливую погоду
Погода в Липецке
У ночного клуба на Советской произошла драка
Происшествия
МЧС предупредило липчан о мокром снеге и налипании на провода и деревья
Общество
В Ельце из-за аварии на водопроводе несколько улиц остались без воды
Общество
От ночного клуба на Советской госпитализированы несколько подростков
Происшествия
В Ельце завершили ремонт на водопроводе и вернули воду жителям
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Происшествия
254
13 минут назад

От ночного клуба на Советской госпитализированы несколько подростков

У всех токсическое отравление. Один из подростков также получил травмы, характерные при падении с высоты.

История о поножовщине у клуба на Советской подтверждения не получает.

Как рассказала GOROD48 министр здравоохранения области Лилия Самошина, бригады скорой доставили от клуба в областную детскую больницу трёх 15-16-летних юношей и девушку. У всех признаки токсического отравления неизвестным веществом. Один из юношей также имеет признаки падения с высоты. Он в тяжелом состоянии, как и девушка.

Медики определяют, какое именно вещество вызвало отравление.
отравление
0
0
0
0
0

