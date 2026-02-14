«Снесли трое ворот и зашагали по Студёновской»: а знаете ли вы о демонстрации алкоголиков?
У ночного клуба на Советской произошла драка
В полицию поступило сообщение о потасовке. Информация проверяется.
Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, в отдел полиции №8 получил сообщение о драке на улице возле клуба. Информации о пострадавших от медиков пока не поступала. Проводится проверка.
По информации читателей GOROD48, во время вечеринк в честь Дня всех влюбленных среди посетителей клуба вспыхнула драка.
Сообщается поножовщине и пострадавших. Якобы один парень упал со второго этажа внутри здания.
Информация уточняется.
