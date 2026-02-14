У ночного клуба на Советской произошла драка

В полицию поступило сообщение о потасовке. Информация проверяется.

В вашем браузере отключен JavaScript

У ночного клуба на улице Советской,64 в Липецке сегодня вечером работали четыре бригады скорой помощи, наряды Росгвардии. При этом на улице у клуба находилось множество молодых людей.Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, в отдел полиции №8 получил сообщение о драке на улице возле клуба. Информации о пострадавших от медиков пока не поступала. Проводится проверка.По информации читателей GOROD48, во время вечеринк в честь Дня всех влюбленных среди посетителей клуба вспыхнула драка.Сообщается поножовщине и пострадавших. Якобы один парень упал со второго этажа внутри здания.Информация уточняется.