Сотрудница ПВЗ подменила золотые украшения на бижутерию

А сами драгоценности сдала в ломбард.

25-летняя сотрудница маркетплейса задержана по подозрению в краже ювелирных изделий из пункта выдачи заказов более чем на 190 000 рублей.«По данным следствия, в течение двух недель с 24 марта женщина оформила заказы на золотые изделия на общую сумму более 190 тысяч рублей. При этом золотое кольцо она украла, а браслет и цепочку подменила на бижутерию и оформила отказ. Кольцо она продала за 5 тысяч рублей, а браслет и цепочку сдала в ломбард, получив за них более 100 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Отделом по полиции №6 возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.