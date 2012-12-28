Происшествия
496
сегодня, 08:21
Сотрудница ПВЗ подменила золотые украшения на бижутерию
А сами драгоценности сдала в ломбард.
«По данным следствия, в течение двух недель с 24 марта женщина оформила заказы на золотые изделия на общую сумму более 190 тысяч рублей. При этом золотое кольцо она украла, а браслет и цепочку подменила на бижутерию и оформила отказ. Кольцо она продала за 5 тысяч рублей, а браслет и цепочку сдала в ломбард, получив за них более 100 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Отделом по полиции №6 возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
0
0
1
0
4
Комментарии