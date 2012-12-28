Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
сегодня, 12:18
Трактор, из которого насмерть выпал пассажир, был угнан
В отношении 51-летнего тракториста возбуждено второе уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 1 сентября подозреваемый угнал трактор «МТЗ-82» 65-летнего фермера из Елецкого района. В кабине трактора находился 54-летний пассажир, который при движении по деревне Глебовка Становлянского округа выпал и умер на месте. По этому факту в отношении тракториста также возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
