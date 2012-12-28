Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
«В квартире не выше 15 градусов тепла»: в доме на улице Киевской стучат зубами от холода с начала зимы
«Танцуют все!»: как председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии депутатов удивил
В России
11
13 минут назад
Роскомнадзор ограничил работу Telegram из-за несоблюдения российских законов
Роскомнадзор сообщил, что собирается продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram. В заявлении ведомства отмечается, что такие меры принимаются на основании решений уполномоченных органов.
В заявлении ведомства отмечается, что такие меры принимаются на основании решений уполномоченных органов, — передает РИА «Новости».
«По решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — говорится в заявлении.
В январе Роскомнадзор опроверг новые ограничения для Telegram в России.
Стоимость акций VK на Мосбирже заметно увеличилась после появления в СМИ информации о готовящейся блокировке мессенджера Telegram со стороны Роскомнадзора.
0
0
0
0
0
Комментарии