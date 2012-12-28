Роскомнадзор ограничил работу Telegram из-за несоблюдения российских законов

Роскомнадзор сообщил, что собирается продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram. В заявлении ведомства отмечается, что такие меры принимаются на основании решений уполномоченных органов.