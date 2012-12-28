Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
15 человек эвакуированы из дома на улице Виктора Музыки
Происшествия
В Липецке догхантер отравил двух бездомных собак: возбуждено уголовное дело
Происшествия
В тройном столкновении на грязинской трассе пострадали двое
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Дороги в Копцевых Хуторах чистят три единицы техники
Общество
Канализационная атака на Пришвина, 3а: подвал залит фекалиями, жильцы дома задыхаются
Общество
Более шести миллионов рублей за три дня отправили липчане мошенникам
Происшествия
Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Общество
Жители высотки на улице Ленина снова жалуются на подтопленный подвал
Общество
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
Общество
Читать все
В Липецке догхантер отравил двух бездомных собак: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Застрявшего в вентиляционной шахте голубя доставали спасатели
Общество
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
Общество
Ушла легенда: умер профессор ЛГПУ Алексей Райков
Общество
Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Общество
В Липецке дворовых кошек обкрадывает лиса
Общество
Двое воронежских подростков украли аккумуляторы из липецких машин: расследование завершено
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
За неделю ОРВИ заболели 5173 человека
Здоровье
Склад и трактор сгорели в селе Большой Хомутец
Происшествия
Читать все
В России
46
сегодня, 10:04

На севере Сахалина произошло два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 4,5 и 3,3 зафиксировали сейсмологи на севере Сахалина днем 10 февраля.

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник на севере Сахалина, его ощутили в поселке Тымовском силой 4 балла, — рассказала РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром в трех километрах северо-восточнее села Усково в Тымовском районе зарегистрировано в 11.07 (04.07 мск) 10 февраля. Очаг располагался на глубине 7 километров», — пояснила сейсмолог.

По информации Семеновой, подземный толчок силой до 4 баллов ощутили в поселке Тымовском.

Как уточнила пресс-служба ГУМС по Сахалинской области, подземные толчки силой до 5 баллов ощутили в пгт Тымовское и селах Молодежное, Чир-Унвд, Славы, Адо-Тымово, Арги-Паги и Воскресеновка.

«Все службы работают в штатном режиме. Проводится обследование жилого фонда, СЗО и объектов ЖКХ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении регионального главка МЧС.

На сейсмической станции «Южно-Сахалинск» регионального филиала Единой геофизической службы РАН зарегистрировали два толчка магнитудой 4,5 и 3,3, которые произошли около 11 часов по местному времени (около 03:00 мск). Первое, по информации МЧС, ощутили силой до четырех баллов в семи населенных пунктах — в поселке городского типа Тымовское, селах Молодежное, Чир-Унвд, Славы, Адо-Тымово, Арги-Паги, Воскресеновка.

«Обследование завершено, разрушений не обнаружено», — сообщили в МЧС.

Специалисты обследовали здания после двух землетрясений на Сахалине, одно из которых ощутили в семи населенных пунктах. Повреждений нет, — заявили ТАСС в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Проводилось обследование жилого фонда, социально значимых объектов и объектов ЖКХ. Оперативные группы администраций муниципальных образований и местных пожарно-спасательных гарнизонов осматривали здания и сооружения на предмет возможных повреждений.
землетрясение
Сахалин
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить