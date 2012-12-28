Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
На севере Сахалина произошло два землетрясения
Два землетрясения магнитудой 4,5 и 3,3 зафиксировали сейсмологи на севере Сахалина днем 10 февраля.
«Землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром в трех километрах северо-восточнее села Усково в Тымовском районе зарегистрировано в 11.07 (04.07 мск) 10 февраля. Очаг располагался на глубине 7 километров», — пояснила сейсмолог.
По информации Семеновой, подземный толчок силой до 4 баллов ощутили в поселке Тымовском.
Как уточнила пресс-служба ГУМС по Сахалинской области, подземные толчки силой до 5 баллов ощутили в пгт Тымовское и селах Молодежное, Чир-Унвд, Славы, Адо-Тымово, Арги-Паги и Воскресеновка.
«Все службы работают в штатном режиме. Проводится обследование жилого фонда, СЗО и объектов ЖКХ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении регионального главка МЧС.
На сейсмической станции «Южно-Сахалинск» регионального филиала Единой геофизической службы РАН зарегистрировали два толчка магнитудой 4,5 и 3,3, которые произошли около 11 часов по местному времени (около 03:00 мск). Первое, по информации МЧС, ощутили силой до четырех баллов в семи населенных пунктах — в поселке городского типа Тымовское, селах Молодежное, Чир-Унвд, Славы, Адо-Тымово, Арги-Паги, Воскресеновка.
«Обследование завершено, разрушений не обнаружено», — сообщили в МЧС.
Специалисты обследовали здания после двух землетрясений на Сахалине, одно из которых ощутили в семи населенных пунктах. Повреждений нет, — заявили ТАСС в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Проводилось обследование жилого фонда, социально значимых объектов и объектов ЖКХ. Оперативные группы администраций муниципальных образований и местных пожарно-спасательных гарнизонов осматривали здания и сооружения на предмет возможных повреждений.
