Происшествия
сегодня, 09:48
Ссылка на видео оказалась вредоносной: деньги списали мошенники
41-летняя жительница Усмани лишилась 34 000 рублей.
В результате на женщину оформили кредиты в двух разных банках на общую сумму 34 000 рублей.
Похожие случаи мошенничества в Липецкой области уже были. 1 февраля 55-летний ельчанин получил в мессенджере сообщение от аккаунта с женским именем со ссылкой на видео. Он перешёл по ссылке, и с его расчётного счёта тут же списали 9 200 рублей.
