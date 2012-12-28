Все новости
Происшествия
723
сегодня, 09:48
2

Ссылка на видео оказалась вредоносной: деньги списали мошенники

41-летняя жительница Усмани лишилась 34 000 рублей.

5 февраля в Усмани в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 41-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, она получила в мессенджере ссылку на видеосообщение, перешла по ней, и на телефон женщины загрузилась вредоносная программа, с помощью которой мошенники получили удалённый доступ к её данным.

В результате на женщину оформили кредиты в двух разных банках на общую сумму 34 000 рублей.

Похожие случаи мошенничества в Липецкой области уже были. 1 февраля 55-летний ельчанин получил в мессенджере сообщение от аккаунта с женским именем со ссылкой на видео. Он перешёл по ссылке, и с его расчётного счёта тут же списали 9 200 рублей.
мошенничество
