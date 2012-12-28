Цены на бензин в Липецкой области продолжают расти

На прошлой неделе не изменились цены только на дизельное топливо.

Бензин продолжил дорожать в Липецкой области на прошлой неделе — одинаково, на 0,3%, выросла стоимость трех из четырех наблюдаемых видов топлива, кроме дизельного топлива. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 27 января по 2 февраля.Цена на бензин на прошлой неделе выросла в среднем на 0,3% и составила 64,78 рубля за литр. Подорожали три из четырех наблюдаемых видов топлива — на 0,3% каждый. Так, цена бензина АИ-92 составила 61,61 рубля против 61,45 рубля за литр неделей ранее. Стоимость бензина АИ-95 выросла с 66,85 до 67,04 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 подорожал на 30 копеек, с 91,74 до 92,04 рубля за литр. Не изменилась стоимость дизельного топлива — 72,97 рубля за литр.