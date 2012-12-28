«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
В Госдуме хотят ввести закон об адаптивном больничном
При переводе сотрудников на удаленный режим работы в случае необходимости больничного листа, возможно сохранение текущего уровня заработной платы.
«Есть несколько предложений, в том числе про адаптивный больничный. В ближайшее время инициативу планируется внести на рассмотрение Госдумы», — рассказал Нилов.
По его словам, такой метод будет разрешен в случае, если болезнь не опасна и не мешает труду.
Предполагается внесение в Трудовой кодекс РФ новой статьи, которая позволит вводить такой тип больничного.
В Госдуме 30 января предложили установить стопроцентную оплату больничного для работающих родителей с несовершеннолетними детьми вне зависимости от страхового стажа. Отмечалось, что размер пособия по временной нетрудоспособности напрямую зависит от страхового стажа. Эта норма делает многие молодые семьи финансово уязвимыми, поскольку у родителей нередко не хватает нужного стажа из-за учебы, переездов или перерывов в работе.
Адаптивный режим труда может быть установлен как на весь период нетрудоспособности работника, так и на часть этого периода. Особый режим устанавливается дополнительным соглашением к трудовому договору и может быть прекращен по соглашению сторон, по инициативе работника, а также в случае ухудшения состояния его здоровья. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.
