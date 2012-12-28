Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Происшествия
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Происшествия
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Происшествия
Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста
Происшествия
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
Современная корова в Липецкой области дает молока в пять раз больше чем советская
Общество
Липецкие госавтоинспекторы нашли скрывшегося с места ДТП водителя
Происшествия
В Липецке заледенел еще один двор
Общество
Читать все
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
Муниципальные контракты искусственно дробили
Общество
24-летний ельчанин делал закрутки с марихуаной
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Антициклон с морозами побудет в Липецкой области еще два дня
Погода в Липецке
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки
Общество
Сегодня в Липецке: финал Mozart-fest, новые денежные запросы липчан
Общество
44-летний мужчина погиб во время пожара в поселке Лев-Толстой
Происшествия
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
Читать все
В России
45
31 минуту назад

В Госдуме хотят ввести закон об адаптивном больничном

При переводе сотрудников на удаленный режим работы в случае необходимости больничного листа, возможно сохранение текущего уровня заработной платы.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в Госдуме планируют ввести законопроект об адаптивном больничном, который позволит работнику работать во время больничного, — передает ТАСС.

«Есть несколько предложений, в том числе про адаптивный больничный. В ближайшее время инициативу планируется внести на рассмотрение Госдумы», — рассказал Нилов.

По его словам, такой метод будет разрешен в случае, если болезнь не опасна и не мешает труду.

Предполагается внесение в Трудовой кодекс РФ новой статьи, которая позволит вводить такой тип больничного.

В Госдуме 30 января предложили установить стопроцентную оплату больничного для работающих родителей с несовершеннолетними детьми вне зависимости от страхового стажа. Отмечалось, что размер пособия по временной нетрудоспособности напрямую зависит от страхового стажа. Эта норма делает многие молодые семьи финансово уязвимыми, поскольку у родителей нередко не хватает нужного стажа из-за учебы, переездов или перерывов в работе.

Адаптивный режим труда может быть установлен как на весь период нетрудоспособности работника, так и на часть этого периода. Особый режим устанавливается дополнительным соглашением к трудовому договору и может быть прекращен по соглашению сторон, по инициативе работника, а также в случае ухудшения состояния его здоровья. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.
больничный
адаптация
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить