Происшествия
461
сегодня, 08:09
1
24-летний ельчанин делал закрутки с марихуаной
Ему грозит до десяти лет колонии.
«У него дома полицейскими были обнаружены и изъяты три ёмкости, в которых было около 724 граммов марихуаны. Как пояснил подозреваемый, «дурман-траву» он хранил для личного употребления», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК РФ, санкции которой – до десяти лет лишения свободы.
Комментарии (1)