24-летний ельчанин делал закрутки с марихуаной

24-летний ельчанин задержан по подозрению в незаконном хранении марихуаны.«У него дома полицейскими были обнаружены и изъяты три ёмкости, в которых было около 724 граммов марихуаны. Как пояснил подозреваемый, «дурман-траву» он хранил для личного употребления», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.