Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Соколе столкнулись две легковушки и одна въехала в «Чижик»
Происшествия
Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Происшествия
37-летний мужчина перебегал дорогу и попал под машину
Происшествия
В Данковском округе похоронили погибшего год назад на СВО земляка
Общество
«С 16 января из подъезда из подъезда хлещет вода!»
Общество
Сталкивались ли вы с учителями, распускавшими руки?
Говорит Липецк
Липчанин «поймал» в глаз 5-миллиметровый обломок металла
Здоровье
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке работал мошеннический «паспортный стол»
Происшествия
Объявлена ракетная опасность
Общество
Читать все
Сотрудницу магазина оскорбили на общем собрании — её начальниц оштрафовали
Общество
33-летний липчанин украл свадебные деньги у знакомого
Происшествия
117 свёртков с синтетическими наркотиками нашли у двоих иностранцев
Происшествия
В доме на Кузнечной пятый день нет воды
Общество
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
Общество
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
Объявлена ракетная опасность
Общество
68-летнюю женщину напугали уголовной ответственностью и она перевела мошенникам 700 000 рублей
Происшествия
Воздушная тревога миновала
Происшествия
«ГАЗ МАВР» сгорел рядом с грязинской свалкой
Происшествия
Читать все
Происшествия
319
сегодня, 10:23
1

68-летнюю женщину напугали уголовной ответственностью и она перевела мошенникам 700 000 рублей

А 65-летняя липчанка пыталась заработать на бирже и отправила мошенникам 677 000 рублей.

27 января в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 68-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пенсионерку напугали уголовной ответственностью якобы за финансирование запрещённых организаций. Под предлогом освобождения от этой ответственности женщина перевела на «безопасный счёт» через банкомат 700 000 рублей.

65-летняя липчанка с 13 по 27 января пыталась заработать на бирже и отправила мошенникам 677 000 рублей.

42-летняя женщина зарабатывала на бирже почти месяц — с 25 декабря по 24 января, но вывести деньги так и не смогла. Она успела перевести 160 000 рублей.

55-летняя ельчанка 26 января пообщалась с «оператором сотовой связи» на тему проверки качества связи и продиктовала код из SMS — женщина лишилась 78 000 рублей.

А в Чаплыгине 21-летняя девушка откликнулась на просьбу подруги в мессенджере и перевела на указанный счёт 2 900 рублей. Но оказалось, что деньги в долг просила не подруга, а мошенники.
мошенничество
0
0
4
1
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Зарабатывайте
34 минуты назад
На биржах, но вряд ли заработаете. Все это-игра не в вашу пользу.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить