68-летнюю женщину напугали уголовной ответственностью и она перевела мошенникам 700 000 рублей

сегодня, 10:23
А 65-летняя липчанка пыталась заработать на бирже и отправила мошенникам 677 000 рублей.
65-летняя липчанка с 13 по 27 января пыталась заработать на бирже и отправила мошенникам 677 000 рублей.
42-летняя женщина зарабатывала на бирже почти месяц — с 25 декабря по 24 января, но вывести деньги так и не смогла. Она успела перевести 160 000 рублей.
55-летняя ельчанка 26 января пообщалась с «оператором сотовой связи» на тему проверки качества связи и продиктовала код из SMS — женщина лишилась 78 000 рублей.
А в Чаплыгине 21-летняя девушка откликнулась на просьбу подруги в мессенджере и перевела на указанный счёт 2 900 рублей. Но оказалось, что деньги в долг просила не подруга, а мошенники.
