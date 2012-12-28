68-летнюю женщину напугали уголовной ответственностью и она перевела мошенникам 700 000 рублей

А 65-летняя липчанка пыталась заработать на бирже и отправила мошенникам 677 000 рублей.

27 января в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 68-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пенсионерку напугали уголовной ответственностью якобы за финансирование запрещённых организаций. Под предлогом освобождения от этой ответственности женщина перевела на «безопасный счёт» через банкомат 700 000 рублей.65-летняя липчанка с 13 по 27 января пыталась заработать на бирже и отправила мошенникам 677 000 рублей.42-летняя женщина зарабатывала на бирже почти месяц — с 25 декабря по 24 января, но вывести деньги так и не смогла. Она успела перевести 160 000 рублей.55-летняя ельчанка 26 января пообщалась с «оператором сотовой связи» на тему проверки качества связи и продиктовала код из SMS — женщина лишилась 78 000 рублей.А в Чаплыгине 21-летняя девушка откликнулась на просьбу подруги в мессенджере и перевела на указанный счёт 2 900 рублей. Но оказалось, что деньги в долг просила не подруга, а мошенники.