В Данковском округе похоронили погибшего год назад на СВО земляка

В села Березовка Данковского округа похоронили погибшего на СВО местного жителя Сергея Ширнина.Как сообщает Березовский территориальный отдел Данковского округа, Сергей Ширнин погиб больше года назад — 13 января 2025 года.«22 января проводить его в последний путь пришли жители села, руководство Данковского округа, военком Данковского и Лев-Толстовского округов, одноклассники, друзья и родственники. А брату погибшего на похоронах был передан флаг», — отметили в территориальном отделе.