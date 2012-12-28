Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Общество
1163
сегодня, 17:25
В Данковском округе похоронили погибшего год назад на СВО земляка
Сергей Ширнин погиб 13 января 2025 года, похоронили его 22 января 2026-го.
Как сообщает Березовский территориальный отдел Данковского округа, Сергей Ширнин погиб больше года назад — 13 января 2025 года.
«22 января проводить его в последний путь пришли жители села, руководство Данковского округа, военком Данковского и Лев-Толстовского округов, одноклассники, друзья и родственники. А брату погибшего на похоронах был передан флаг», — отметили в территориальном отделе.
Фото - vk.com