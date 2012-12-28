На Соколе столкнулись две легковушки и одна въехала в «Чижик»

А на дороге лежит человек.

Сегодня у дома №2а по улице Ушинского в Липецке произошло жуткое ДТП. Легковушка врезалась практически во вход в супермаркета «Чижик» и повисла между ступенями и навесом над входом.Сообщение об аварии уже поступило городским спасателям. Есть пострадавший.По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, столкнулись «Рено», за рулём которого был 77-летний мужчина, и «Мерседес» под управлением 44-летнего водителя, после чего одна из машин врезалась в здание.Пострадал 77-летний водитель «Рено». Обстоятельства аварии уточняются.