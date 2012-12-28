«С 16 января из подъезда из подъезда хлещет вода!»

Заменить трубу в жилом доме обещают 29 января.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №26 по улице 6-й Гвардейской Дивизии. С их слов, c 16 января во втором подъезде на первом этаже течёт холодная вода — она льётся прямо на улицу и на входе в подъезд образовались лужи и каток. Но ни УК «Микрорайон 19», ни «РВК» на обращения жильцов не реагирует. Липчане даже уже написали в правительство Липецкой области.В «РВК-Липецк» на обращение жильцов ранее ответили, что вода течет из внутридомовой сети. Поэтому устранять аварию должна управляющая компания.Практически это же сегодня сообщили нам и в пресс-службе компании.«РВК-Липецк проведено обследование сетей водоснабжения по данному адресу. Обследование показало, что утечка произошла на внутридомовых сетях, относящихся к зоне эксплуатационной ответственности управляющей компании, обслуживающей дом. Водоканал готов ограничить подачу холодного водоснабжения для проведения УК ремонта, однако сделать это будет возможно при повышении температуры воздуха», — отметили в пресс-службе.Как рассказали GOROD48 в УК «Микрорайон 19», представители управляющей компании побывали в доме ещё 19 января. Поставили — насколько это возможно — на трубу хомут. Но делать это пришлось под напором воды. Поэтому проблема до конца не решена.— Если раньше било фонтаном, то теперь просто течёт, — описали ситуацию в управляющей компании.В управляющей компании пояснили, что уже обратились в «РВК-Липецк» с заявкой на отключение воды и оплатили счёт — отключение намечено на четверг и тогда трубу с хомутом заменят на новую.