Общество
сегодня, 11:42
«С 16 января из подъезда из подъезда хлещет вода!»

Заменить трубу в жилом доме обещают 29 января.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №26 по улице 6-й Гвардейской Дивизии. С их слов, c 16 января во втором подъезде на первом этаже течёт холодная вода — она льётся прямо на улицу и на входе в подъезд образовались лужи и каток. Но ни УК «Микрорайон 19», ни «РВК» на обращения жильцов не реагирует. Липчане даже уже написали в правительство Липецкой области.

IMG_7847.jpeg

В «РВК-Липецк» на обращение жильцов ранее ответили, что вода течет из внутридомовой сети. Поэтому устранять аварию должна управляющая компания.

Практически это же сегодня сообщили нам и в пресс-службе компании.

«РВК-Липецк проведено обследование сетей водоснабжения по данному адресу. Обследование показало, что утечка произошла на внутридомовых сетях, относящихся к зоне эксплуатационной ответственности управляющей компании, обслуживающей дом. Водоканал готов ограничить подачу холодного водоснабжения для проведения УК ремонта, однако сделать это будет возможно при повышении температуры воздуха», —  отметили в пресс-службе.

IMG_7844.jpeg

Как рассказали GOROD48 в УК «Микрорайон 19», представители управляющей компании побывали в доме ещё 19 января. Поставили — насколько это возможно — на трубу хомут. Но делать это пришлось под напором воды. Поэтому проблема до конца не решена.

— Если раньше било фонтаном, то теперь просто течёт, — описали ситуацию в управляющей компании.



IMG_7849.jpeg

В управляющей компании пояснили, что уже обратились в «РВК-Липецк» с заявкой на отключение воды и оплатили счёт — отключение намечено на четверг и тогда трубу с хомутом заменят на новую.
ЖКХ
вода
Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мизантроп
12 минут назад
разогнать всех этих управленцев, только деньги за ЖКХ ежемесячно огромные с населения собирают.
Ответить
Эксперт из Липецка
33 минуты назад
Вместо того, чтобы изменить рейсы автобуса 332, 343 и 308к, лучше Вы побыстрее это сделали, а то УК надо в суд!!!
Ответить
Виктор
43 минуты назад
Если дом на ЛТЗ обслуживает УК 19 микрорайон это наверное лучше чем УК из Пензы но за такое распределение жилфонда между управляшками администрации города давно надо дать по рукам
Ответить
Светлана
52 минуты назад
Из подъезда из подъезда
Ответить
из подъезда из подъезда
53 минуты назад
В четверг потеплеет.
Ответить
Виктор
38 минут назад
А в пятницу подморозит
Ответить
Сантехник.
59 минут назад
Почему нет в доме общей задвижки , где перекрыв её работай в доме? Может всётаки надо обратить внимание на это жилинспекции?
Ответить
Мосякин
8 минут назад
им не до этого, они отписки пишут
Ответить
Виктор
59 минут назад
УК 19 микрорайон и дом на ЛТЗ какая взаимосвязь ?
Ответить
