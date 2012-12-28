Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
«С 16 января из подъезда из подъезда хлещет вода!»
Заменить трубу в жилом доме обещают 29 января.
В «РВК-Липецк» на обращение жильцов ранее ответили, что вода течет из внутридомовой сети. Поэтому устранять аварию должна управляющая компания.
Практически это же сегодня сообщили нам и в пресс-службе компании.
«РВК-Липецк проведено обследование сетей водоснабжения по данному адресу. Обследование показало, что утечка произошла на внутридомовых сетях, относящихся к зоне эксплуатационной ответственности управляющей компании, обслуживающей дом. Водоканал готов ограничить подачу холодного водоснабжения для проведения УК ремонта, однако сделать это будет возможно при повышении температуры воздуха», — отметили в пресс-службе.
Как рассказали GOROD48 в УК «Микрорайон 19», представители управляющей компании побывали в доме ещё 19 января. Поставили — насколько это возможно — на трубу хомут. Но делать это пришлось под напором воды. Поэтому проблема до конца не решена.
— Если раньше било фонтаном, то теперь просто течёт, — описали ситуацию в управляющей компании.
В управляющей компании пояснили, что уже обратились в «РВК-Липецк» с заявкой на отключение воды и оплатили счёт — отключение намечено на четверг и тогда трубу с хомутом заменят на новую.
