Учителя начальных классов обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей при воспитании учащихся
Сегодня в Липецке: шефы пошли в атаку – всё больше липчан жалуются на абьюз со стороны начальства
«Дорожное агентство Липецкой области» требует с подрядчика по строительству «Восточного обхода» 79,5 миллиона рублей
В России
23
25 минут назад
В Минздраве РФ утвердили новый стандарт лечения гриппа у взрослых
Российский Минздрав утвердил стандарт медицинской помощи взрослым при заболевании гриппом.
Уточняется, что для диагностики заболевания пациента предусмотрен прием у семи врачей — акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста, кардиолога, невролога, пульмонолога и терапевта, — передает РИА Новости.
Кроме того, в список анализов вошли 27 лабораторных методов исследования. Среди них есть исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (позволяет быстро диагностировать острые воспаления и оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний); исследование уровня прокальцитонина в крови (ключевой маркер для диагностики и мониторинга бактериальных инфекций); микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (ключевой метод для определения цитоза и диагностики заболеваний центральной нервной системы).
В перечень вошли и молекулярно-биологические исследования мазков со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки на вирус гриппа, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, метапневмовирус, вирусы парагриппа, риновирусы, бокавирус и коронавирусы (229E, OC43, NL63, HKUI).
Также в список включили иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирус гриппа А и В; коагулограмму (лабораторное исследование системы свертывания крови) и исследование кислотно-основного состояния и газов крови.
В перечень инструментальных методов исследования при гриппе вошли прицельная рентгенография органов грудной клетки, спинномозговая пункция, пульсоксиметрия (быстрый метод измерения уровня насыщения крови кислородом). Для лечения гриппа в стационаре пациенту предлагаются суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, ежедневный осмотр инфекционистом и терапевтом.
В список лекарственных препаратов вошли более 25 наименований с указанием дозировки. В документе также отметили необходимость придерживаться диеты во время лечения.
0
0
0
0
0
Комментарии