70-летняя пенсионерка поверила звонку «из ФСБ» и отправила мошенникам 910 000 рублей

24 января в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 70-летняя пенсионерка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пожилая женщина поверила звонку «сотрудника ФСБ» и сразу после переговоров перевела на «безопасный счёт» 910 000 рублей.47-летний липчанин поговорил с «сотрудником Центробанка» и перевёл мошенникам с двух своих счетов 324 000 рублей.34-летний мужчина с октября 2025 года пытался заработать на бирже через приложение и перевёл на указанный ему номер телефона 636 000 рублей.Также мошенники обманули 37-летнего индивидуального предпринимателя, который искал себе помощника для рекламы и продвижения — он лишился 422 000 рублей.А 47-летнюю жительницу посёлка Лев Толстой обманули на 370 000 рублей под предлогом получения посылки. Она сообщила код для её получения и потом к обработке женщины подключились «сотрудники ФСБ».Легенды, связанные с курьерскими службами, сейчас очень популярны у мошенников. Доступ к деньгами они либо сразу получают вместе с озвученным кодом, либо схема работает в два этапа — после подключаются «сотрудники ФСБ», которые сообщают о мошеннических действиях в отношении денег или начинают угрожать уголовной ответственностью.Распознать курьеров-мошенников можно так: они не говорят, о каком конкретно заказе идёт речь, а также требуют продиктовать код из SMS.