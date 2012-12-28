С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Происшествия
сегодня, 17:10
Ельчанин нарвал дикорастущей конопли и теперь его ждёт суд
Дома у мужчины нашли более 91 грамма наркосодержащего растения.
— По данным следствия, в сентябре прошлого года мужчина собрал для личного потребления кусты дикорастущей конопли и хранил их дома. Но потом её нашли полицейские, проводившие оперативно-розыскные мероприятия. Конопля была изъята, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Обвиняемый вину полностью признал. По части первой статьи 228 УК РФ ему грозит до трёх лет ограничения свободы.
