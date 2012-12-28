Все новости
Происшествия
184
сегодня, 17:10

Ельчанин нарвал дикорастущей конопли и теперь его ждёт суд

Дома у мужчины нашли более 91 грамма наркосодержащего растения.

32-летнего жителя села Ольховец Елецкого округа ждёт суд по обвинению в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта частей наркосодержащих растений в значительном размере: дома у него нашли более 91 грамма конопли.

— По данным следствия, в сентябре прошлого года мужчина собрал для личного потребления кусты дикорастущей конопли и хранил их дома. Но потом её нашли полицейские, проводившие оперативно-розыскные мероприятия. Конопля была изъята, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Обвиняемый вину полностью признал. По части первой статьи 228 УК РФ ему грозит до трёх лет ограничения свободы.
наркотики
