В России
72
сегодня, 15:31

Передача квартиры Долиной покупательнице Полине Лурье завершена

Судебные приставы передали Полине Лурье ключи от квартиры в Хамовниках, ранее принадлежавшей певице Ларисе Долиной. На данный момент процесс передачи недвижимости завершен, судебные приставы покинули место.

Приставы передали ключи от квартиры певицы Ларисы Долиной представителю новой владелицы Полины Лурье, исполнительное производство по этому делу завершено, — рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Ключи от квартиры Долиной были переданы мне, я их передам Лурье. Долина вывезла ранее все свои личные вещи, осталась только мебель, которую нам было необходимо передать по описи. Передача квартиры Долиной [Полине Лурье] завершена, исполнительное производство — тоже», — пояснила она.

Ранее Главное управление ФССП по Москве подтвердило, что в отношении Долиной открыто исполнительное производство, — передает ТАСС.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась покупательница жилья Полина Лурье. По решению Верховного суда право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживала в квартире и должна была ее покинуть.
квартира
Долина
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
