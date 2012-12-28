Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Липчанку будут судить за мошенничество с маткапиталом
Она купила с помощью маткапитала комнату в общежитии, не оформив право собственности на ребенка, а потом её продала.
— Ещё в июне 2023 года Добринский районный суд по иску прокурора Левобережного района взыскал с женщины в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по Липецкой области израсходованные нецелевым образом средства маткапитала — 483 881 рубль, а в конце 2024 года в отношении матери было возбуждено уголовное дело о мошенничестве — теперь оно направлено в суд, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.
