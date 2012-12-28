Липчанку будут судить за мошенничество с маткапиталом

Она купила с помощью маткапитала комнату в общежитии, не оформив право собственности на ребенка, а потом её продала.

Липчанку ждёт суд за мошенничество при получении социальных выплат (по части третьей статьи 159.2 УК РФ). По данным следствия, ещё в 2021 году женщина купила комнату в общежитии за счет заемных средств кредитно-потребительского кооператива. Причём она заняла ровно сумму маткапитала — 483 881 рубль. Потом по заявлению женщины Пенсионный фонд перечислил маткапитал кооперативу, тем самым сняв обременение с жилья. Но мать не оформила, как положено, право собственности на ребенка, и продала комнату, а деньги потратила.— Ещё в июне 2023 года Добринский районный суд по иску прокурора Левобережного района взыскал с женщины в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по Липецкой области израсходованные нецелевым образом средства маткапитала — 483 881 рубль, а в конце 2024 года в отношении матери было возбуждено уголовное дело о мошенничестве — теперь оно направлено в суд, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.