Один беспилотник был уничтожен ночью над Липецкой областью

Красный уровень действовал больше пяти часов.

Ночью над Липецкой областью уничтожен один беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России. Всего за ночь над 10 регионами страны перехвачены 106 БПЛА.В Липецкой области красный уровень действовал с 00:11 до 05:41, желтый уровень отменили только в шесть утра.