Личность замерзшего насмерть мужчины установлена
Происшествия
Ночью дважды объявлялась ракетная опасность
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Получившая ожоги 90% тела липчанка умерла
Происшествия
Три микрорайона Липецка остались без света
Общество
Следком будет расследовать ночной налёт на Елец
Происшествия
С 1 февраля изменится расписание части межмуниципальных маршрутов
Общество
Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви
Общество
Автобус 378 маршрута перегородил две полосы на Октябрьском мосту
Происшествия
64-летнюю женщину сбил автомобиль на дороге Липецк-Грязи
Происшествия
Застройщик начал консервацию ЖК «Турист-2»
Общество
Полицейские проверяют заявление об увезенном человеке
Происшествия
Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви
Общество
Мотоциклист повторно попался на пьяной езде
Происшествия
«Дом.РФ» продает в Липецке участок под бизнес-проект за 9,1 млн рублей
Общество
В пострадавших от атаки беспилотников квартирах ельчан вставляют новые окна
Общество
Липчан сегодня ждет очень холодная ночь
Погода в Липецке
Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Происшествия
Более 17 тысяч детей сотрудников НЛМК посетили новогодние представления и получили подарки
НЛМК Live
«Ситуация накалилась до абсурда»: липецкие водители накатали дорогу через газоны и тротуар
Общество
Общество
675
28 минут назад

«Ситуация накалилась до абсурда»: липецкие водители накатали дорогу через газоны и тротуар

Сегодня утром на импровизированном шоссе между детской областной больницей и ЖК «Виктория» наблюдалась даже пробка!

Еще во время длинных новогодних выходных жители ЖК «Виктория» изумились водителям, которые пробили трассу через заснеженные газоны и тротуар от детской областной больницы до дороги к «Университетскому». Так липчане находчиво откликнулись на призыв мэрии искать объезд перекрытой 26 декабря дороги-дублера на улице Московской для прокладки теплотрассы к областному перинатальному центру. 6 января GOROD48 опубликовал фотографии новой дороги «не по ГОСТу», но, как оказалось, ни ДПС, ни департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии на публикацию не отреагировали.

Сегодня утром житель ЖК «Виктория» Алексей прислал GOROD48 несколько фотографий с пробкой на импровизированной дороге!

photo_2026-01-14_11-46-25.jpg+2026-01-14-15.29.34+niz.jpg

photo_2026-01-14_11-49-20.jpg+2026-01-14-15.29.34+niz.jpg

«На вашем ресурсе уже была новость про пешеходную зону с попыткой привлечь внимание администрации города и ГАИ, но из-за бездействия органов местного самоуправления сегодня ситуация вообще накалилась до абсурда. Не знаю с чем связано данное явление, но на участке пешеходной дорожки просто массовая пробка из автомобилей, которых там вообще быть не должно! Причем пока автомобили спокойно катаются по дорожке, пешеходы вынуждены сходить с прочищенного участка тротуара в снег», — этим письмом сопровождались фотографии массового нарушения Правил дорожного движения и Правил благоустройства Липецка.

Заручившись поддержкой УМВД по Липецкой области, мы тут же поехали в «Университетский», чтобы вместе с сотрудниками ДПС пресечь правонарушение, но немного опоздали: незаконная дорога на въездах-выездах оказалась огорожена бетонными блоками!

afb23c08-a0fe-41d5-9295-a68a4950130f.jpg+2026-01-14-15.29.34+niz.jpg

3f3edddd-ac6d-4f1e-976a-df75404f52af.jpg+2026-01-14-15.29.34+niz.jpg

a898e350-d787-450f-a74e-fe16511213d0.jpg+2026-01-14-15.29.34+niz.jpg

Как выяснил GOROD48, в ситуацию с утра вмешался Дмитрий Погорелов, заместитель главврача детской областной больницы и депутат Липецкого горсовета от округа, в который входит микрорайон «Университетский». Он обратился в мэрию с просьбой восстановить существовавший статус-кво, когда машины ездили по дорогам, а горожане ходили по тротуару.

Теперь осталось следить, не уберут ли водители бетонные блоки с удобного для них проезда? А такие случаи уже были: в 2024-м году водители, живущие на 22-м микрорайоне, на руках (!) перенесли бетонные блоки, установленные на проездах вдоль перерытой «Квадрой» улицы Катукова.
