Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Более 17 тысяч детей сотрудников НЛМК посетили новогодние представления и получили подарки
Общество
675
28 минут назад
«Ситуация накалилась до абсурда»: липецкие водители накатали дорогу через газоны и тротуар
Сегодня утром на импровизированном шоссе между детской областной больницей и ЖК «Виктория» наблюдалась даже пробка!
Сегодня утром житель ЖК «Виктория» Алексей прислал GOROD48 несколько фотографий с пробкой на импровизированной дороге!
«На вашем ресурсе уже была новость про пешеходную зону с попыткой привлечь внимание администрации города и ГАИ, но из-за бездействия органов местного самоуправления сегодня ситуация вообще накалилась до абсурда. Не знаю с чем связано данное явление, но на участке пешеходной дорожки просто массовая пробка из автомобилей, которых там вообще быть не должно! Причем пока автомобили спокойно катаются по дорожке, пешеходы вынуждены сходить с прочищенного участка тротуара в снег», — этим письмом сопровождались фотографии массового нарушения Правил дорожного движения и Правил благоустройства Липецка.
Заручившись поддержкой УМВД по Липецкой области, мы тут же поехали в «Университетский», чтобы вместе с сотрудниками ДПС пресечь правонарушение, но немного опоздали: незаконная дорога на въездах-выездах оказалась огорожена бетонными блоками!
Как выяснил GOROD48, в ситуацию с утра вмешался Дмитрий Погорелов, заместитель главврача детской областной больницы и депутат Липецкого горсовета от округа, в который входит микрорайон «Университетский». Он обратился в мэрию с просьбой восстановить существовавший статус-кво, когда машины ездили по дорогам, а горожане ходили по тротуару.
Теперь осталось следить, не уберут ли водители бетонные блоки с удобного для них проезда? А такие случаи уже были: в 2024-м году водители, живущие на 22-м микрорайоне, на руках (!) перенесли бетонные блоки, установленные на проездах вдоль перерытой «Квадрой» улицы Катукова.
0
0
0
0
3
Комментарии