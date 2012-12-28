Все новости
Происшествия
402
48 минут назад

В Задонском районе пострадали пассажиры въехавшего в столб «Фольксвагена»

Мужчина и женщина госпитализированы. 

11 января на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека. 

Вчера вечером в Задонском районе на трассе «Дон» 43-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и въехал в световую опору. Травмы получили два пассажира автомобиля — 70-летняя женщина и 71-летний мужчина. Они госпитализированы.

В Елецком районе на дороге Елец – Талица – Красное 24-летняя девушка за рулем «ВАЗ-2112» совершила наезд на стоящее транспортное средство. В результате ее годовалый пассажир получил травмы.

Еще одна авария в Елецком районе произошла на дороге Орел – Тамбов: 48-летний водитель грузовика «ДАФ» не справился с управлением и съехал с дороги. Водитель доставлен в больницу. 

авария
ДТП
0
1
1
0
0

Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
