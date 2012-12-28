Один детский сад в Липецке обновит воронежская компания, два других — компания депутата Липецкого горсовета
Происшествия
402
48 минут назад
В Задонском районе пострадали пассажиры въехавшего в столб «Фольксвагена»
Мужчина и женщина госпитализированы.
Вчера вечером в Задонском районе на трассе «Дон» 43-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и въехал в световую опору. Травмы получили два пассажира автомобиля — 70-летняя женщина и 71-летний мужчина. Они госпитализированы.
В Елецком районе на дороге Елец – Талица – Красное 24-летняя девушка за рулем «ВАЗ-2112» совершила наезд на стоящее транспортное средство. В результате ее годовалый пассажир получил травмы.
Еще одна авария в Елецком районе произошла на дороге Орел – Тамбов: 48-летний водитель грузовика «ДАФ» не справился с управлением и съехал с дороги. Водитель доставлен в больницу.
0
1
1
0
0
Комментарии