В Задонском районе пострадали пассажиры въехавшего в столб «Фольксвагена»

Мужчина и женщина госпитализированы.



11 января на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека.Вчера вечером в Задонском районе на трассе «Дон» 43-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и въехал в световую опору. Травмы получили два пассажира автомобиля — 70-летняя женщина и 71-летний мужчина. Они госпитализированы.В Елецком районе на дороге Елец – Талица – Красное 24-летняя девушка за рулем «ВАЗ-2112» совершила наезд на стоящее транспортное средство. В результате ее годовалый пассажир получил травмы.Еще одна авария в Елецком районе произошла на дороге Орел – Тамбов: 48-летний водитель грузовика «ДАФ» не справился с управлением и съехал с дороги. Водитель доставлен в больницу.