сегодня, 12:06
В Грязях 19-летняя девушка перевела мошенникам 455 000 рублей
Всего с начала 2026 года мошенники выманили у жителей Липецкой области более двух миллионов рублей.
В тот же день в липецкий отдел полиции №2 пришла 21-летняя девушка. Она заявила о том, что ещё в сентябре во время нахождения в Московской области ей предложили заработать на криптовалюте и она перевела мошенникам 100 000 рублей.
10 января в полицию обратилась 37-летняя ельчанка — она хотела материально помочь брату и перевела через мобильное приложение 20 000 рублей, но как оказалось — не родственнику, а мошенникам.
А 50-летняя ельчанка хотела купить дрова через интернет и отправила продавцу-мошеннику 13 200 рублей.
