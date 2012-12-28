В Грязях 19-летняя девушка перевела мошенникам 455 000 рублей

Всего с начала 2026 года мошенники выманили у жителей Липецкой области более двух миллионов рублей.

9 января в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 19-летняя жительница Грязей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c 6 по 9 января ей звонили под предлогом предотвращения взлома «Госуслуг». В результате девушка лишилась 455 000 рублей.В тот же день в липецкий отдел полиции №2 пришла 21-летняя девушка. Она заявила о том, что ещё в сентябре во время нахождения в Московской области ей предложили заработать на криптовалюте и она перевела мошенникам 100 000 рублей.10 января в полицию обратилась 37-летняя ельчанка — она хотела материально помочь брату и перевела через мобильное приложение 20 000 рублей, но как оказалось — не родственнику, а мошенникам.А 50-летняя ельчанка хотела купить дрова через интернет и отправила продавцу-мошеннику 13 200 рублей.Всего с начала 2026 года мошенники выманили у жителей Липецкой области более двух миллионов рублей.