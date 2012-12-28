Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
В России с 1 марта изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ
Последний день оплаты коммунальных услуг перенесут на более позднее время.
«Уже совсем скоро, с 1 марта, вступит в силу закон, сдвигающий крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца», — заявил Колунов.
По словам парламентария, принятие закона направлено на поддержку граждан, поскольку большое количество россиян получают зарплату в период с 12-го по 15-го число месяца. Так, новый закон позволит людям избежать просрочек и начисления пени.
