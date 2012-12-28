Все новости
Руслана Оглы взяли под стражу на месяц и 22 дня
Происшествия
Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Происшествия
Посиделки в бане закончились поножовщиной
Происшествия
Между Липецком и Грязями запускают электрички
Общество
В Липецке возможны проблемы с водой из-за аварии на сетях электроснабжения
Общество
Липчан предупреждают о непогоде – сильном ветре и метели
Погода в Липецке
Городские службы готовятся к тяжелой снежной ночи
Общество
Липецкие дети просили у Деда Мороза возвращения папы с СВО
Общество
На Соколе сгорел «Фольксваген»
Происшествия
Более 40 000 человек побывали на двух новогодних фестивалях в Ельце
Культура
«Рено» сгорел на проезжей части
Происшествия
Пострадавший в сгоревшем «Рено» таксист — в тяжёлом состоянии
Происшествия
С начала года в области родились 150 детей
Общество
Крещенские морозы начнутся уже сегодня к вечеру
Погода в Липецке
Один детский сад в Липецке обновит воронежская компания, два других — компания депутата Липецкого горсовета
Общество
Мальчик с ДЦП стал мастером спорта по легкой атлетике
Здоровье
Санавиация доставила в Липецк пострадавшую при взрыве скороварки ельчанку
Здоровье
По поножовщине в бане возбуждено уголовное дело
Происшествия
За время новогодних каникул липчане почти 14 тысяч раз вызывали скорую помощь
Здоровье
Фреза прострелила глаз подростку
Здоровье
В России
84
сегодня, 10:54

В России с 1 марта изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ

Последний день оплаты коммунальных услуг перенесут на более позднее время.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства в России будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца, — передает РИА Новости.

«Уже совсем скоро, с 1 марта, вступит в силу закон, сдвигающий крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца», — заявил Колунов.

По словам парламентария, принятие закона направлено на поддержку граждан, поскольку большое количество россиян получают зарплату в период с 12-го по 15-го число месяца. Так, новый закон позволит людям избежать просрочек и начисления пени.
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
