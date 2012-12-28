Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
сегодня, 12:53
На двух улицах Липецка отключили воду
Под отключение попали семь домов по улицам Ушинского и 40 лет Октября.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.
Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.
Комментарии (3)