Следствие ходатайствует об аресте Руслана Оглы
Происшествия
Во «Взлетном» вскрыли «Ниву» и «ВАЗ»
Происшествия
Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Происшествия
На смену желтому уровню воздушной опасности пришел красный
Происшествия
В Липецкую область снова придет потепление
Погода в Липецке
Руслана Оглы взяли под стражу на месяц и 22 дня
Происшествия
«ЗИЛ» с дровами угнали в Задонском округе
Происшествия
Десять человек эвакуировали из горящего монастыря
Происшествия
Красный уровень опасности действовал больше семи часов
Общество
На Соколе сгорел «Фольксваген»
Происшествия
Мать погибшего Романа Андреева пришла на процесс по выбору меры пресечения Руслану Оглы
Происшествия
Грязинскую управляющую компанию снова оштрафовали на 170 тысяч рублей
Общество
Руслана Оглы взяли под стражу на месяц и 22 дня
Происшествия
Липецкому коту спасли прищемлённый дверью хвост
Общество
Нетопырь Куля из Боринского доставлен в зоопарк
Общество
На двух улицах Липецка отключили воду
Общество
На Соколе сгорел «Фольксваген»
Происшествия
Липчан предупреждают о тумане
Погода в Липецке
Липецкие дети просили у Деда Мороза возвращения папы с СВО
Общество
В Кривце горела баня
Происшествия
Общество
328
сегодня, 12:53
3

На двух улицах Липецка отключили воду

Под отключение попали семь домов по улицам Ушинского и 40 лет Октября.

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» ограничит подачу холодной воды потребителям на двух улицах: по улице Ушинского в домах №№ 7, 19, 21, 23 и по улице 40 лет Октября в домах №№41, 43, 45. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.
ЖКХ
вода
0
0
2
1
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанка
35 минут назад
Самое главное за качество услуг никто не отвечает, главное драть и драть население.
Ответить
Сокол
сегодня, 13:11
Вот как это работает объясните? Сначала отключают потом, предупреждают! И завтра первый рабочий день , людям на работу , в школу , в садик собираться , вообще Оборзели, всё для людей!
Ответить
Диана
46 минут назад
Так заранее нужно было собираться.Неужели не видно какая погода!
Ответить
