На двух улицах Липецка отключили воду

Под отключение попали семь домов по улицам Ушинского и 40 лет Октября.

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» ограничит подачу холодной воды потребителям на двух улицах: по улице Ушинского в домах №№ 7, 19, 21, 23 и по улице 40 лет Октября в домах №№41, 43, 45. Об этом сообщает пресс-служба компании.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.