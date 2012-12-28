Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Над Липецкой областью уничтожили 5 БПЛА самолетного типа
Общество
Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
Происшествия
Красный уровень отменен: за ночь силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Липецкой областью
Происшествия
Очередные «пиротехники» развлекались во время красного уровня
Происшествия
Пожар произошел в Задонском монастыре
Происшествия
Коммунальщики начинают борьбу с гололёдом
Общество
Что там внутри Следкома: кандалы, методичка по раскрытию преступлений и мягкие игрушки
Общество
И снова введен красный уровень опасности
Общество
Следствие ходатайствует об аресте Руслана Оглы
Происшествия
Остекление в поврежденных во время воздушной атаки домах Ельца начнут менять на следующей неделе
Происшествия
Читать все
Коммунальщики начинают борьбу с гололёдом
Общество
Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
Происшествия
Следствие ходатайствует об аресте Руслана Оглы
Происшествия
Очередные «пиротехники» развлекались во время красного уровня
Происшествия
Остекление в поврежденных во время воздушной атаки домах Ельца начнут менять на следующей неделе
Происшествия
Над Липецкой областью уничтожили 5 БПЛА самолетного типа
Общество
Красный уровень отменен: за ночь силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Липецкой областью
Происшествия
Липчанин ответит в суде за ДТП с мотоциклистом
Происшествия
Пожар произошел в Задонском монастыре
Происшествия
В Липецкую область снова придет потепление
Погода в Липецке
Читать все
В России
57
сегодня, 17:35

Золотое кольцо России увеличат на 49 населенных пунктов

Маршрут "Золотое кольцо России" расширят на 49 населенных пунктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Такое расширение будет дополнительно способствовать повышению туристической привлекательности регионов", — отметил он. Чернышенко напомнил, что регионы, входящие в маршрут, активно пользуются мерами поддержки в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

В частности, благодаря программе льготного кредитования идет строительство гостиниц и многофункциональных комплексов в Москве, Московской, Владимирской, Костромской и Ярославской областях. Всего запущено 60 инвестиционных проектов, эти регионы также получили единую субсидию на 2025-2027 годы.

В 2027 году Золотому кольцу исполнится 60 лет. Обновленный маршрут, помимо классических городов, охватит населенные пункты во Владимирской, Ярославской, Ивановской, Костромской; Московской; Тверской и Нижегородской областях.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить