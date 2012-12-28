Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
Красный уровень отменен: за ночь силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Липецкой областью
Остекление в поврежденных во время воздушной атаки домах Ельца начнут менять на следующей неделе
Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
Остекление в поврежденных во время воздушной атаки домах Ельца начнут менять на следующей неделе
Красный уровень отменен: за ночь силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Липецкой областью
В России
57
сегодня, 17:35
Золотое кольцо России увеличат на 49 населенных пунктов
"Такое расширение будет дополнительно способствовать повышению туристической привлекательности регионов", — отметил он. Чернышенко напомнил, что регионы, входящие в маршрут, активно пользуются мерами поддержки в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
В частности, благодаря программе льготного кредитования идет строительство гостиниц и многофункциональных комплексов в Москве, Московской, Владимирской, Костромской и Ярославской областях. Всего запущено 60 инвестиционных проектов, эти регионы также получили единую субсидию на 2025-2027 годы.
В 2027 году Золотому кольцу исполнится 60 лет. Обновленный маршрут, помимо классических городов, охватит населенные пункты во Владимирской, Ярославской, Ивановской, Костромской; Московской; Тверской и Нижегородской областях.
0
0
0
0
0
Комментарии