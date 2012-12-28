Все новости
Общество
286
49 минут назад
9

Новогодняя «Венеция» на улице Индустриальной

Трубы здесь меняли два года назад, но сегодня это не спасло от течи.

Жители улицы Индустриальной в Липецке жалуются на огромные лужи на протяжении десятков метров дороги.

По словам жильцов, вода бьёт из-под земли — вероятнее всего, из-за порыва трубы. Липчане вспоминают, что два года назад на Индустриальной меняли трубы, но от сегодняшних разливов это не уберегло.

Ранее жители посёлка Дачного остались без холодной воды, энергетики прислали ремонтную бригаду, но она уехала, а проблема осталась: четвёртые сутки жители посёлка празднуют Новый год без удобств.
Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Опять
9 минут назад
Капитализм потёк?
Ответить
Не надо
1 минуту назад
Ой, не надо клептократию называть капитализмом
Ответить
САИ
11 минут назад
Я уж неоднактно писал, причина в электрохимической корозии. Необходимо устанавливать станции компенсации вихревых токов, как это было ранее и предусмотрено нормативами.
Ответить
газовик
3 минуты назад
Станции катодной защиты,как на газовых трубах.
Ответить
Может
26 минут назад
надо было снег убирать чище?
Ответить
зю
27 минут назад
Трубы здесь меняли в 2024 году. Точнее, раскопали весной, а закопали, когда уже морозы начинались. Так что, не 2 года назад, а год с небольшим хвостиком.
Ответить
А кто
38 минут назад
принимал этоту работу ах да уже на повышении в Москве так что жалуйтесь в Москву У нас круговая порука и распиливание денюжек тоже по кругу
Ответить
Поп
43 минуты назад
Мож крестный ход поможет
Ответить
менеджер
43 минуты назад
Никогда такого не было и вот опять.
Ответить
