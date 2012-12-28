Общество
Новогодняя «Венеция» на улице Индустриальной
Трубы здесь меняли два года назад, но сегодня это не спасло от течи.
По словам жильцов, вода бьёт из-под земли — вероятнее всего, из-за порыва трубы. Липчане вспоминают, что два года назад на Индустриальной меняли трубы, но от сегодняшних разливов это не уберегло.
Ранее жители посёлка Дачного остались без холодной воды, энергетики прислали ремонтную бригаду, но она уехала, а проблема осталась: четвёртые сутки жители посёлка празднуют Новый год без удобств.
