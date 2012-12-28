64
13 минут назад

Особый противопожарный режим со среды начнет действовать в лесах Липецкой области

Ограничения действуют до 30 сентября.

В соответствии с постановлением правительства Липецкой области с 20 мая по 30 сентября в части региона вводится особый противопожарный режим. Он подразумевает запрет на посещение лесов, за исключением рабочих моментов и специально отведенных мест рекреации, использование мангалов и других приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня, кроме объектов общественного питания. 

Также вводится полный запрет на разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Как сказано в постановлении, ограничения вводятся в границах Грязинского, Данковского, Добровского, Донского, Елецкого, Задонского, Тербунского, Усманского, Чаплыгинского лесничества лесного фонда и Липецкого лесничества на городской территории областного центра.

Во время действия особого режима, министерство лесного хозяйства организует круглосуточную работу диспетчерской службы и прямой линии с телефонами 8-800-100-94-00, 8(4742) 78-72-97, 8(920) 517-94-00. Экстренные службы усилят патрулирование лесов. 

За нарушения режима предусмотрены штрафы: для физлица — от 40 000 до 50 000 рублей, для должностных лиц — от 60 000 до 90 000 рублей, для юрлица — от 600 000 до 1 000 000 рублей.
особый противопожарный режим
пожар
